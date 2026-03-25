Revelan un dato sobre Emilia Mernes que explica el conflicto con el círculo de la Selección

La cantante Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que surgieran nuevas versiones que la vinculan con un futbolista de la Selección Argentina. El tema reavivó el conflicto que en los últimos días la enfrentó indirectamente con otras figuras del ambiente.

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza tras una serie de movimientos en redes sociales, como el distanciamiento con Tini Stoessel y el gesto de varias mujeres vinculadas al entorno de los jugadores del seleccionado.

En ese contexto, la situación sumó un nuevo capítulo que amplificó el alcance del tema en medios y plataformas digitales.

El dato que cambió el eje del conflicto

Según se mencionó en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, existirían chats entre Emilia Mernes y un jugador del seleccionado nacional. De acuerdo a esa versión, se trataría de un futbolista campeón del mundo que además se encuentra en pareja.

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul”, aclaró el conductor al aire, descartando algunos de los nombres que habían comenzado a circular con fuerza en redes sociales.

Luego agregó otro dato que generó mayor repercusión: la pareja del futbolista habría tomado conocimiento de la situación, lo que habría impactado directamente en el vínculo de la cantante con ese círculo cercano.

Emilia Mernes.

Versiones cruzadas y nombres descartados

Con el correr de las horas, comenzaron a surgir distintas hipótesis sobre la identidad del jugador involucrado. En redes sociales, algunos usuarios apuntaron a determinados futbolistas del plantel.

Uno de los nombres que tomó fuerza fue el de Leandro Paredes, aunque esa versión fue rápidamente desmentida por su entorno. Según trascendió en otro programa televisivo, la esposa del jugador negó cualquier tipo de relación con Emilia Mernes.

Esa aclaración descartó una de las principales hipótesis, aunque dejó abierto el interrogante sobre quién sería el futbolista mencionado en las versiones.

Un conflicto que sigue escalando

El episodio se suma a un contexto previo de tensiones que ya habían puesto a Emilia Mernes en el centro de la escena. El distanciamiento con otras figuras del ambiente y los movimientos en redes sociales habían despertado especulaciones en los últimos días.

Además, también circularon versiones sobre situaciones ocurridas en eventos privados vinculados al entorno de la selección, aunque esos datos no fueron confirmados oficialmente.

Mientras tanto, la identidad del jugador mencionado no fue revelada y el tema continúa generando repercusión en redes y programas de espectáculos, donde las versiones siguen creciendo.