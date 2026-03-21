Lo que habría dicho Emilia Mernes tras su pelea con María Becerra y Tini Stoessel

La pelea entre las cantantes del pop continúa y esta vez, fue Emilia Mernes quien rompió el silencio y se refirió a las especulaciones con Tini Stoessel y María Becerra. Fue a través de Yanina Latorre en SQP y reveló que, ante todo lo sucedido, se siente “muy deprimida”.

“Le ofrecí derecho a réplica y estoy esperando. Que me cuente una historia y que la gente decida. No le gustaron las versiones, no por nosotros sino por todo el mundo", contó la conductora de América.

A pesar de que no se sepa lo que realmente pasó entre ellas, una de las teorías es que Emilia le sacó parte del staff de bailarines a Tini para llevarlos a su equipo, aunque también agregan que no solo sería parte de las personas que suben al escenario, sino también el estilista, quien publicó historias en Instagram donde hablaba de cierre de ciclos.

Otra de las teorías es que la amistad entre María y Tini creció tanto que la protagonista de Violetta se enteró del verdadero motivo de la pelea e hizo que se quede de la vereda de su amiga. De este modo, se involucra hasta pelearse con Emilia por apoyarla, publicó C5N.

En toda esta pelea entró Antonela Roccuzzo y fue Latorre quien contó que el grupo de mujeres de la Selección argentina cuestionó la forma de interactuar de Mernes en la fiesta de campeones en 2022, quien habría acompañado a Duki, su pareja, en el show que brindó el cantante durante la celebración. Según explicó, "ellas dicen que Emilia es muy provocadora y que busca llamar la atención de los maridos ajenos".

Incluso el vestuario elegido por la artista entrerriana fue objeto de comentarios negativos entre las presentes. Según la versión de la periodista, la estética de la joven contrastaba con el ambiente familiar. "Estaba vestida de una manera que no cuadraba con la onda de las familias", afirmó Latorre.

Al margen de todo esto, en el stream de Martín Cirio, Ailin Becerra, la hermana, confirmó el distanciamiento desde, al menos, marzo de 2024 cuando María llenó el estadio en Núñez con Los del Espacio y se quebró en llanto al salir al escenario frente a 70.000 personas. De todas formas, Tiago PZK parece haber sobrevivido a la pelea de hace dos años porque participó en el Monumental 360° que realizó María a fines de 2025.