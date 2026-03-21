Tini Stoessel tomó una fuerte decisión en su show tras la polémica con Emilia Mernes

En medio de una semana marcada por rumores y repercusiones en redes sociales, Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena tras una decisión que no pasó desapercibida durante su último recital en Córdoba. La cantante se presentó en el estadio Kempes en la previa de su cumpleaños y allí introdujo cambios que generaron comentarios entre sus seguidores.

El show formó parte de su propuesta musical actual y, más allá del despliegue escénico, lo que llamó la atención fue la modificación en el listado de canciones. La determinación se conoció después de que se viralizara una presunta tensión con Emilia Mernes.

Cambios en el repertorio

Durante el concierto, Tini Stoessel decidió retirar de su setlist dos temas que compartía con Emilia: La Original y Blackout. Ambas canciones formaban parte de su show, pero en esta oportunidad no fueron interpretadas.

En su lugar, la artista incluyó High Remix, una colaboración junto a María Becerra y Lola Índigo, lo que fue interpretado por algunos seguidores como un gesto en el contexto de la polémica.

Tini dio su show en Córdoba.

Si bien Tini Stoessel no realizó declaraciones directas sobre el conflicto durante el recital, el cambio en el repertorio coincidió con el momento en que crecían las versiones sobre un distanciamiento entre las cantantes.

Invitados y repercusiones

El espectáculo también contó con la participación de Ángela Torres, quien subió al escenario como invitada. Juntas interpretaron Favorita y Si tú te vas, lo que sumó otro momento destacado de la noche.

La presencia de la artista también fue mencionada en redes sociales, ya que en los días previos había tomado distancia de Emilia Mernes en plataformas digitales, lo que alimentó las especulaciones en torno al vínculo entre las cantantes.

Un contexto de versiones cruzadas

En los últimos días, Tini Stoessel fue tendencia a partir de distintas versiones que señalaban un conflicto dentro de la escena musical femenina. A la situación con Emilia Mernes se sumaron menciones a María Becerra, lo que amplificó el tema en redes sociales.

Hasta el momento, ninguna de las protagonistas realizó declaraciones públicas confirmando una disputa. Sin embargo, los movimientos recientes, tanto en redes como en el escenario, mantienen el tema en agenda dentro del mundo del espectáculo.