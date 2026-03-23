Tini Stoessel enfrentó los rumores de embarazo y encendió las redes

La cantante Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de su reciente presentación en Córdoba, donde decidió referirse públicamente a uno de los temas que más repercusión había generado en redes sociales en los últimos días: los rumores de embarazo.

En medio del show, y ante miles de fanáticos, la artista aclaró la situación con una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

La aclaración en pleno escenario

Todo ocurrió durante su presentación en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Tini Stoessel hizo una pausa para hablar con el público y despejar dudas sobre su vida personal.

“Para aclarar, lo bueno es que no estoy embarazada. Por ahora…”, expresó la cantante, generando sorpresa entre los presentes y también en redes sociales, donde el momento se volvió viral en cuestión de minutos.

La frase no solo sirvió para desmentir las versiones que circulaban, sino que también dejó abierta la puerta a interpretaciones entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a debatir sobre el mensaje.

🎶 SORPRESA EN PLENO SHOW 🎶 🎤 En medio de su show, Tini sorprendió al público con una frase que no pasó desapercibida. 👀 “No estoy embarazada… por ahora”, dijo desde el escenario y desató la reacción de los fans. pic.twitter.com/kT1939icMX — Rosario3.com (@Rosariotres) March 22, 2026

Un momento espontáneo que se volvió viral

La intervención de Tini Stoessel se dio en un contexto distendido del show, cuando también comentó que estaba atravesando su ciclo menstrual y pidió colaboración al público ante una posible incomodidad.

“Si yo en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación. Realmente estoy muy preocupada. Por suerte me puse un short negro”, explicó sobre el escenario, en un momento que también fue ampliamente compartido en redes.

Las imágenes y videos del recital comenzaron a replicarse en X e Instagram, donde los fanáticos destacaron la naturalidad con la que la artista abordó el tema.

Frases que alimentaron el debate

Durante el mismo show, Tini Stoessel dejó otra frase que no pasó inadvertida: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”.

Este comentario fue interpretado por muchos usuarios como una posible indirecta en medio de las versiones de distanciamiento con Emilia Mernes, lo que volvió a encender el debate en redes sociales.