Diputados fijó la fecha de una sesión especial para tratar el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles con el objetivo de debatir el Presupuesto 2026, junto a otros proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo en el inicio del período de sesiones extraordinarias.
La Cámara de Diputados de la Nación convocó formalmente a una sesión especial para el próximo miércoles 17 de diciembre, en lo que será la primera reunión en el recinto del período de sesiones extraordinarias. El debate comenzará a las 14 horas y tendrá como eje central el tratamiento del Presupuesto 2026, una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el Gobierno nacional.
La convocatoria se conoció este lunes, en paralelo al inicio de las primeras reuniones de comisión en la Cámara baja, donde comenzaron a analizarse los proyectos incluidos en el temario extraordinario. El oficialismo busca avanzar rápidamente con las discusiones para lograr dictámenes favorables y acelerar el tratamiento parlamentario antes del cierre del año legislativo.
En ese marco, el primer punto del orden del día será el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026. La iniciativa establece las previsiones de gastos y recursos del Estado nacional y es considerada una herramienta clave para la planificación económica y financiera del próximo año.
Inocencia Fiscal y estabilidad económica en el temario
Además del Presupuesto 2026, la sesión especial incluirá otras dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Una de ellas es la reforma del Régimen Penal Tributario, conocida como proyecto de Inocencia Fiscal, que propone cambios en el tratamiento penal de delitos impositivos.
La tercera iniciativa es la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de que los presupuestos nacionales proyecten un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo explícitamente la generación de déficits financieros. Desde el oficialismo consideran que esta norma es central para sostener el programa económico.
Dentro del temario extraordinario, el proyecto de ley de gastos aparece como uno de los que mayores posibilidades tiene de ser aprobado. Si bien La Libertad Avanza incrementó su representación legislativa tras las elecciones de octubre, todavía no cuenta con quórum propio ni mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
Negociaciones políticas y trabajo en comisiones
El escenario parlamentario obliga al oficialismo a negociar con bloques aliados y opositores dialoguistas para avanzar con el Presupuesto 2026. A esto se suma que el espacio libertario no gobierna ninguna provincia, un dato que condiciona las discusiones vinculadas al reparto de recursos y obras públicas.
En paralelo, para las 10 del martes fue convocada una reunión para comenzar el análisis del proyecto de Inocencia Fiscal. Está previsto un plenario de comisiones junto a Presupuesto y Hacienda a partir de las 15, con la intención de acelerar los tiempos legislativos.
La estrategia del Ejecutivo es lograr dictamen durante el transcurso de la semana para girar los proyectos al Senado lo antes posible. La intención es que el Presupuesto pueda ser tratado en la Cámara alta antes de fin de mes y quedar cerca de su sanción definitiva entre el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre. (Con información de Infobae)