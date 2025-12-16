Otro cambio en el Gobierno: Darío Wasserman asume en el Banco Nación

En medio de los cambios en el Gobierno, Daniel Tillard dejó la titularidad del Banco Nación y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman. El cordobés que responde al gobernador Juan Schiaretti se desempeñaba al frente de la entidad desde diciembre de 2023 y mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos. En su lugar, asumirá un hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la segunda etapa de la gestión, el presidente Javier Milei reseteó varios casilleros claves de la administración e instrumentó cambios en los equipos. De esta forma, quien hasta entonces secundaba a Tillard será el encargado de conducir el Banco Nación. Se espera que en las próximas horas, el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial de esta madrugada.

“El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″, reza el comunicado publicado por el Palacio de Hacienda, y continúa: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

En la comunicación oficial, la administración libertaria dedicó algunas líneas para elogiar la tarea desempeñada por el hasta entonces funcionario cordobés al que le atribuyen haber logrado que el banco volviera a “trabajar de banco”. Además, destacaron como hitos que se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y el incremento en la participación de mercado de 12 a 18 puntos.

Además de vicepresidente del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, la firma Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es además esposo de la legisladora y dirigente porteña, Pilar Ramírez, del círculo íntimo de Karina Milei.