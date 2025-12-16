Entregaron certificados a egresados de la Escuela de Oficios y de programas de Empleo

Fueron 150 certificados correspondientes a entrenamientos laborales y capacitaciones impulsadas entre el Municipio, la UADER y empresas de la ciudad. Desde el Ejecutivo municipal destacaron la articulación con el sector privado y académico para potenciar habilidades y la inserción laboral.
Entregaron 150 certificados a egresados de entrenamientos laborales y capacitaciones impulsadas entre el Municipio, la UADER y empresas de la ciudad, durante un acto que se desarrolló este lunes en Sala Mayo, en Paraná.
La Escuela de Oficios municipal, creada por Ordenanza Nº 10.022, implementó tres cursos este año a través de un convenio de colaboración mutua con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, con el objetivo de promover una política dirigida a generar capacidades laborales entre personas mayores de 18 años, con la intención de mejorar las condiciones de empleabilidad.
En la oportunidad, el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao, agradeció a la Facultad de Humanidades de la UADER “por acompañar y brindar los docentes, al área de Producción y Empleo, al igual que los participantes”. Y reflexionó: “Estamos convencidos de que son las universidades las que tienen que aportar todo el conocimiento académico para este tipo de actividades”, sostuvo.
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, valoró este tipo de políticas dirigidas a generar capacidades laborales. “La Escuela de Oficios fue una de las políticas fundamentales que se desarrolló este año”, dijo el funcionario para detallar luego que se complementó con los Programas de Empleo, entre los cuales se encuentra Ventanilla Nacional, Fomentar Empleo, Volver al Trabajo e inserciones laborales, sumado al programa Te Conecto, “programa municipal lanzado durante la gestión de Rosario Romero que vincula oferta y demanda de empleo”, subrayó el funcionario.
“Hemos querido aportar aquello que forma parte de los contenidos de diferentes carreras o cátedras, en un formato dirigido hacia la formación para una empleabilidad. Los cursos tienen que ver con las carreras que se dictan en la Facultad. Es un vínculo virtuoso con el Municipio y que redunda en mejores posibilidades de emprender o de conseguir un empleo”, destacó el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar.
Ramiro Botta, gerente de Recursos Humanos de Nexo Aberturas, valoró la posibilidad de facilitar entrenamientos laborales. Al respecto señaló: “Hace unos años empezamos y este año se consolidó porque hemos tenido más asistentes. Los perfiles que buscamos fueron para el sector de la fábrica, el armado de aberturas”.
Inés Barreto, egresada del curso de “Prácticas de Cuidado y de Crianza para las Primeras Infancias” (desde los 45 días a los 4 años), dijo que la propuesta “fue hermosa, nos enseñaron sobre los Primeros Auxilios; quiero destacar a las docentes. Esto nos habilita a conseguir un empleo”.
Participó del acto la directora de Empleo y Trabajo de la Municipalidad, Paola Barbieri.