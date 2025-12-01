 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete

1 de Diciembre de 2025
Nueva reunión de Gabinete provincial
Nueva reunión de Gabinete provincial

Con temas de gestión, este lunes se realizó una nueva reunión de gabinete en el MiradorTec. Además se realizó la despedida de Darío Schneider y Alicia Fregonese que asumen su banca en el Congreso Nacional.

Presidida por el gobernador Rogelio Frigerio, se realizó este lunes una nueva reunión de gabinete. En la oportunidad, se trataron temas que hacen al funcionamiento del gobierno, como los alcances de la Agencia de Bienes de la provincia y el traspaso del puerto de Paraná, el paso de Sauce Montrull de comuna a municipio; y el homenaje al compositor Jorge Méndez.