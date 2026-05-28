Día del Ejército Argentino: realizaron emotiva gala patriótica en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En vísperas del Día del Ejército Argentino, el Teatro 3 de Febrero fue escenario de una gala patriótica donde se recordó el origen histórico de la fuerza creada en 1810.
En el marco de las celebraciones por el Día del Ejército Argentino, se realizó una gala especial en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con la participación de autoridades militares y vecinos que acompañaron una jornada cargada de simbolismo patrio e historia nacional.
Durante el evento, el coronel Gustavo Ariel Garrido dialogó con Elonce y repasó los orígenes del Ejército Argentino, cuyo nacimiento se remonta al 29 de mayo de 1810, pocos días después de la conformación de la Primera Junta de Gobierno.
“Estamos muy contentos de poder compartir estas vísperas de una fecha tan importante para nosotros con toda la ciudadanía de Paraná, con esta gala tan patriótica”, expresó el coronel en el marco del acto realizado en la capital entrerriana.
El origen histórico del Ejército Argentino
Garrido explicó que la fecha conmemora el decreto firmado por la Primera Junta presidida por Cornelio Saavedra, mediante el cual se reorganizaron las fuerzas militares de Buenos Aires, conformadas en gran parte por tropas criollas.
“Esta fecha surge porque es la oportunidad en que la Primera Junta de Gobierno sanciona un decreto por el cual se realiza un reordenamiento general de todas las fuerzas de la capital”, detalló.
Asimismo, recordó que, tras la Revolución de Mayo, el nuevo gobierno patrio comenzó a organizar no solo la administración política sino también el aparato militar que garantizaría la independencia de las Provincias Unidas.
“El 27 de mayo se crea el Departamento de Gobierno y Guerra, a cargo de Mariano Moreno, y justamente ese departamento va a diagramar todos los esfuerzos militares que transcurrirán a lo largo de nuestra guerra de independencia”, sostuvo.
El rol del Ejército en la construcción del país
Durante la entrevista, Garrido destacó el papel del Ejército Argentino como institución fundacional en la consolidación del Estado nacional y en la defensa de la soberanía.
“El Ejército se constituyó en una institución fundacional en la creación de nuestro país, ya que su accionar fue determinante para asegurar y preservar la independencia de una nación que estaba incipiente”, afirmó.
También repasó la participación de la fuerza en distintos conflictos históricos, como la guerra contra el Imperio del Brasil y la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
“Ninguna guerra es feliz. Desgraciadamente, cuando las naciones no logran llegar a acuerdos por la diplomacia, se recurre a otros arbitrios para defender los intereses de un Estado”, reflexionó el coronel.
Una celebración cargada de historia y emoción
La gala en el Teatro 3 de Febrero reunió música, homenajes y referencias históricas en vísperas del Día del Ejército Argentino, que se conmemora cada 29 de mayo.
El acto buscó acercar a la ciudadanía parte de la historia institucional del país y reivindicar el papel de las fuerzas armadas en distintos momentos de la construcción nacional.
“Primero hubo que asegurar la independencia y después garantizar que ese Estado pudiera persistir en el tiempo”, concluyó Garrido.