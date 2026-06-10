Secuestraron marihuana a un hombre en plaza frente a la terminal de ómnibus de Chajarí

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento fue realizado por personal de Drogas Peligrosas de Chajarí en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. La sustancia fue secuestrada por disposición de la Fiscalía y el involucrado quedó correctamente identificado.
Secuestro de estupefacientes en Chajarí fue el resultado de un procedimiento llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas durante un control rutinario realizado en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.
El operativo se desarrolló cuando efectivos policiales observaron a un hombre en actitud sospechosa en una plazoleta ubicada frente a la terminal. Ante esta situación, los uniformados se acercaron para identificarlo y realizar las actuaciones preventivas correspondientes.
Durante el procedimiento, se efectuó un palpado de seguridad sobre las prendas de vestir y una riñonera que portaba el individuo. Allí detectaron un bulto que presentaba características compatibles con una sustancia prohibida, indicaron fuentes policiales.
Intervención de la Fiscalía
Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro de la sustancia mediante entrega voluntaria y ordenó el traslado del hombre a una dependencia policial para su correcta identificación y examen médico.
Como resultado de las actuaciones, los efectivos secuestraron una sustancia vegetal amarronada compatible con marihuana, la cual quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
El involucrado, un hombre mayor de edad, fue trasladado a la Comisaría Nº 1 de Chajarí, donde fue identificado formalmente y examinado por el médico policial.
Procedimiento preventivo
Una vez cumplidos los pasos procesales ordenados por la Fiscalía, el hombre recuperó la libertad y se retiró de la dependencia sin que se dispusieran otras medidas restrictivas en su contra.
Desde la fuerza policial señalaron que los controles preventivos en terminales y espacios públicos forman parte de las acciones destinadas a detectar posibles infracciones vinculadas a la tenencia y comercialización de estupefacientes.