El gobierno recortó más de $46.000 millones para el alistamiento militar

La readecuación presupuestaria afectó partidas operativas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Entre los recortes figura la eliminación de fondos destinados a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano.
El Ministerio de Defensa sufrió una reducción superior a los $46.000 millones en programas de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas, según surge de las planillas oficiales a las que accedió Noticias Argentinas.
El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500.000.000 en bienes de uso y equipos militares.
En segundo lugar quedó el Ejército Argentino, con una disminución de $12.622.064.540 destinada al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar.
La Armada Argentina registró una poda neta de $15.220.000.000 en su alistamiento operativo. El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620.000.000 asignada al proyecto “Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos” para la Base Naval Puerto Belgrano.
Como contraparte, el programa de Sanidad Naval recibió un refuerzo de recursos propios por $4.000.000.000 destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos.
La readecuación presupuestaria impactó sobre áreas vinculadas al entrenamiento, mantenimiento y equipamiento de las tres Fuerzas Armadas.