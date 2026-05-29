La nubosidad dominará el fin de semana, aunque habrá algunas mejoras

El cielo permaneció mayormente cubierto durante buena parte de este jueves, en algunos pocos momentos el sol logró abrirse paso entre las nubes, y seguirá escondiéndose en los próximos días, ya que se esperan escasas apariciones durante los próximos días.

Actualmente persiste sobre gran parte de Argentina, un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones. Este patrón limita el desarrollo de precipitaciones importantes y mantiene una masa de aire muy estable pero cargada de humedad, favoreciendo jornadas grises, con poco viento y abundante nubosidad baja.

La combinación entre humedad elevada, temperaturas bajas y circulación débil seguirá siendo ideal para la formación de nieblas y neblinas, especialmente durante madrugadas y primeras horas de la mañana.

El pronóstico para la ciudad de Paraná y la región indica que este viernes 29 de mayo se presentará con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 14 y 19 grados y nulas probabilidades de lluvia, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones estables se mantendrían durante todo el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Para este viernes, el organismo nacional prevé nubosidad variable durante gran parte de la jornada, con temperaturas agradables por la tarde y vientos leves predominantes del sector este y sudeste.

Fin de semana con nieblas y ambiente fresco

El sábado 30 se perfilaría como una jornada con presencia de nieblas durante la mañana y primeras horas del día. La temperatura mínima descendería hasta los 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 19 grados. No se esperan precipitaciones y el cielo tendería a presentar intervalos de sol entre las nubes durante la tarde.

El domingo 31 continuaría con características similares. La mínima rondaría los 11 grados y la máxima llegaría a los 20 grados. El cielo permanecería parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia seguirían siendo nulas.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

De acuerdo con el SMN, el lunes 1 de junio comenzará con una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

El martes 2 se produciría un descenso térmico más marcado, con temperaturas entre 8 y 17 grados. Las condiciones se mantendrían estables, al igual que el miércoles 3, cuando se pronostican valores similares.

En general, el panorama para Paraná estará dominado por el tiempo seco, la nubosidad variable y mañanas frescas, sin anuncios de precipitaciones para los próximos días.