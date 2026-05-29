Argentina producirá vacunas antigripales para América Latina y proyecta exportaciones millonarias

Argentina avanzó en un acuerdo estratégico para producir vacunas antigripales destinadas a abastecer a América Latina y el Caribe, en una iniciativa que además proyecta exportaciones cercanas a los 100 millones de dólares anuales.

El convenio involucra a la empresa nacional Sinergium Biotech, la farmacéutica internacional CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de fortalecer la capacidad regional de producción sanitaria.

La fabricación de las vacunas antigripales se realizará en la planta que Sinergium Biotech posee en el país, mientras que la distribución regional estará coordinada mediante el Fondo Rotatorio de la OPS.

Inversiones y expansión productiva

Como parte del proyecto, Sinergium Biotech ya invirtió 25 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva, según informó Ámbito.

Además, junto a CSL Seqirus avanzará con una inversión adicional de otros 10 millones de dólares destinados a transferencia tecnológica y adecuación de estándares internacionales para exportación.

Desde el sector consideran que la producción regional de vacunas antigripales permitirá potenciar la industria biotecnológica argentina y generar nuevas oportunidades para empresas vinculadas a logística farmacéutica, empaques y validaciones regulatorias.

Qué dijeron desde el Gobierno

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó el impacto que tendrá el acuerdo en el desarrollo industrial y sanitario del país.

Según sostuvo, la iniciativa permitirá “atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad”.

Además, el convenio contempla que Argentina tenga prioridad en el acceso a las dosis producidas dentro de este esquema regional ante posibles aumentos de demanda sanitaria.

El objetivo de fortalecer las exportaciones

Las proyecciones oficiales estiman que la producción de vacunas antigripales generará exportaciones por alrededor de 100 millones de dólares anuales.

El acuerdo se suma además a otros proyectos recientes de la industria farmacéutica argentina vinculados a la producción de vacunas y medicamentos para distintos mercados internacionales.

Entre ellos aparece el desarrollo relacionado con la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente, que ya generó ingresos superiores a los 60 millones de dólares durante 2026.