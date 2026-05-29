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Agmer realiza su congreso extraordinario en Rosario del Tala

El gremio docente realiza este viernes un congreso extraordinario en Rosario del Tala para definir nuevas estrategias sindicales frente al reclamo salarial y el rechazo a la reforma previsional.

29 de Mayo de 2026
AGMER realiza congreso en Tala
AGMER realiza congreso en Tala

El gremio docente realiza este viernes un congreso extraordinario en Rosario del Tala para definir nuevas estrategias sindicales frente al reclamo salarial y el rechazo a la reforma previsional.

AGMER realiza este viernes el CCXII Congreso Extraordinario, tercera sesión, que se desarrollará desde las 9 en Rosario del Tala, con el objetivo de definir la continuidad del plan de lucha docente en la provincia.

 

El encuentro se llevará a cabo en la sede sindical ubicada sobre calle Urquiza 540 y continuará con el tratamiento del orden del día iniciado en sesiones anteriores. Según informó el gremio, durante el congreso se resolverán las estrategias a seguir ante la falta de respuestas salariales y el rechazo al proyecto de reforma previsional.

 

Rechazo a la reforma previsional

Desde Agmer señalaron que el congreso será “clave” para determinar los próximos pasos del sindicato frente al avance del proyecto de reforma previsional.

 

En ese marco, el gremio realizó esta semana una manifestación en Plaza Mansilla de Paraná. Remarcaron que “la Ley 8732 no se toca” y cuestionaron que la reforma previsional “empobrecerá aún más” a trabajadores activos y jubilados.

 

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