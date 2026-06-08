Viajaban a un torneo de veteranos y murieron tras ser chocados por camioneta que huía de Gendarmería

Dos hombres fallecieron y otros tres resultaron heridos cuando una camioneta que escapaba de un control impactó contra el vehículo en el que viajaban hacia un torneo de fútbol para veteranos. Hallaron más de 450 kilos de hojas de coca.
El choque en Tucumán durante una persecución de Gendarmería terminó con la muerte de dos futbolistas veteranos de Cafayate y dejó a otras tres personas heridas. El siniestro ocurrió el sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, cuando una camioneta que intentaba evadir un control de las fuerzas federales impactó contra el vehículo en el que viajaban cinco amigos rumbo a un encuentro deportivo en Catamarca.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Jesús Horacio “Cuty” Cancino, de 61 años, y Vidal Chauqui, de 64. Ambos habían partido desde Cafayate, en la provincia de Salta, junto a otros tres compañeros para participar de un partido de fútbol para veteranos en la ciudad de Santa María, Catamarca.
El accidente se produjo poco antes de las 15 a la altura del kilómetro 4308 de la Ruta Nacional 40, en jurisdicción de Colalao del Valle, departamento Tafí del Valle, una zona ubicada en el límite entre Tucumán y Salta.
Cómo ocurrió el impacto
De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, una Ford Ranger azul intentó evadir un control de Gendarmería instalado en el acceso a Colalao del Valle. Tras abandonar momentáneamente la ruta, los ocupantes del vehículo se ocultaron detrás de un galpón cercano.
Sin embargo, cuando observaron que un efectivo se aproximaba, regresaron intempestivamente a la ruta y realizaron una maniobra de giro en “U”. Fue entonces cuando chocaron de manera violenta contra una Chevrolet S10 en la que se trasladaban los cinco hombres provenientes de Cafayate.
Como consecuencia del impacto, la camioneta Chevrolet volcó y quedó con las ruedas hacia arriba. Cancino y Chauqui fallecieron en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes sufrieron politraumatismos de diversa consideración y fueron trasladados a centros de salud de la región.
Hallaron hojas de coca y otros elementos
Durante la mañana de este lunes continuaba internado en terapia intensiva Anacleto Suárez, de 61 años, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate. Según informaron fuentes médicas, permanecía estable mientras evolucionaba de las lesiones sufridas en el accidente.
La investigación sumó un dato relevante cuando, por orden del Juzgado Federal N° 1, personal de Gendarmería inspeccionó la Ford Ranger involucrada en la fuga. En el vehículo encontraron 24 bultos que contenían 457 kilos de hojas de coca en estado natural.
Además, los efectivos secuestraron 28 bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina para contar billetes y documentación considerada de interés para la causa. Estos hallazgos abrieron una investigación paralela vinculada al posible transporte ilegal de mercadería.
Dos detenidos e imputados
Por disposición de la Fiscalía del Centro Judicial Monteros, encabezada por Gerardo Salas, fueron detenidos los dos ocupantes de la Ranger. Se trata de Julio Agustín Sosa, de 26 años y domiciliado en Rawson, provincia de San Juan, y Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, oriunda de Maipú, Mendoza.
Ambos quedaron imputados por el delito de “doble homicidio culposo seguido de lesiones graves”, mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la tragedia.
El caso también generó una fuerte repercusión en redes sociales. Una sobrina de Cancino expresó su dolor y cuestionó el operativo. “¿Cuánto vale la vida? La vida vale acaso 24 bultos, 457 kilos de coca? Una persecución? Una persecución fracasada porque se perdieron dos vidas?”, escribió en una publicación que rápidamente se viralizó.
Dolor en Cafayate
La mujer también denunció demoras en el procedimiento posterior al accidente. “Desde que se produjo el accidente, en la tarde del sábado, hasta más de las 1 de la madrugada del domingo, sus cuerpos estuvieron tirados en el asfalto. Nadie nos decía nada”, sostuvo.
Además, afirmó que los familiares debieron insistir para obtener información sobre el avance de las actuaciones judiciales y la llegada de los peritos forenses. “Teniendo a un ser querido tirado casi 12 horas en el asfalto, ellos posaban para las fotos”, manifestó.
El club Unión Calchaquí, institución para la que jugaban ambos fallecidos, también expresó su pesar. “Nuestros jugadores no solo dejaron su marca en la cancha, sino también en el corazón de cada persona que compartió este camino con ellos. Su memoria vivirá por siempre en nuestra institución”, publicaron.
Jesús Horacio “Cuty” Cancino trabajaba como ordenanza en la Escuela de Música de Cafayate y era padre de cinco hijos. Vidal Chauqui, por su parte, tenía diez hijos, había trabajado en el Club de Campo La Estancia de Cafayate Wine & Golf y era abuelo. Este lunes, familiares, amigos y vecinos participaron de una misa de cuerpo presente en la Catedral Nuestra Señora del Rosario antes del traslado de los restos al cementerio local.