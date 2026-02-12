 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Detención tras hurto en corralón: un joven le mordió la mano a un policía durante su captura

Un joven de 22 años fue detenido tras sustraer materiales de construcción de un corralón en Concepción del Uruguay, tras una resistencia activa y una agresión a un oficial de policía.

12 de Febrero de 2026
El joven se resistió a la captura.
El joven se resistió a la captura. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 22 años fue detenido tras sustraer materiales de construcción de un corralón en Concepción del Uruguay, tras una resistencia activa y una agresión a un oficial de policía.

Hurto en corralón. En un operativo que se llevó a cabo ayer alrededor de las 21, la Sección Motorizada de la Policía de Concepción del Uruguay logró la detención de un joven de 22 años que momentos antes había robado materiales de construcción de un corralón en la intersección de calles Santa Teresita y Boulevard Los Constituyentes. Los efectivos fueron alertados por una denuncia de hurto mediante escalamiento, y se desplazaron por las inmediaciones del área. Tras una búsqueda, localizaron al sospechoso en las calles Pablo Sceliga y República del Líbano, y al intentar identificarlo, el joven comenzó a huir a pie.

El sospechoso se negó a colaborar con la policía, y al ser alcanzado, ofreció resistencia durante el forcejeo. En ese momento, el delincuente agredió a un oficial de la Sección Motorizada, propinándole una mordedura en su mano derecha. Afortunadamente, el funcionario no sufrió lesiones graves, y logró que el joven fuera finalmente reducido y detenido.

Materiales sustraídos y secuestro de evidencia

En el lugar del procedimiento, la policía logró recuperar tres varillas de hierro de 12 mm, que habían sido sustraídas del corralón. Los materiales fueron secuestrados para su posterior verificación, y se espera que sean devueltos a los propietarios una vez completadas las peritaciones correspondientes.

La Fiscal Auxiliar Lara Plescia dispuso que el detenido fuera trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la justicia. El joven fue imputado por los delitos de Hurto por Escalamiento y Resistencia a la Autoridad.

Temas:

Concepción de Uruguay hurto resistencia a la autoridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso