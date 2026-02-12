Detención tras hurto en corralón: un joven le mordió la mano a un policía durante su captura

Hurto en corralón. En un operativo que se llevó a cabo ayer alrededor de las 21, la Sección Motorizada de la Policía de Concepción del Uruguay logró la detención de un joven de 22 años que momentos antes había robado materiales de construcción de un corralón en la intersección de calles Santa Teresita y Boulevard Los Constituyentes. Los efectivos fueron alertados por una denuncia de hurto mediante escalamiento, y se desplazaron por las inmediaciones del área. Tras una búsqueda, localizaron al sospechoso en las calles Pablo Sceliga y República del Líbano, y al intentar identificarlo, el joven comenzó a huir a pie.

El sospechoso se negó a colaborar con la policía, y al ser alcanzado, ofreció resistencia durante el forcejeo. En ese momento, el delincuente agredió a un oficial de la Sección Motorizada, propinándole una mordedura en su mano derecha. Afortunadamente, el funcionario no sufrió lesiones graves, y logró que el joven fuera finalmente reducido y detenido.

Materiales sustraídos y secuestro de evidencia

En el lugar del procedimiento, la policía logró recuperar tres varillas de hierro de 12 mm, que habían sido sustraídas del corralón. Los materiales fueron secuestrados para su posterior verificación, y se espera que sean devueltos a los propietarios una vez completadas las peritaciones correspondientes.

La Fiscal Auxiliar Lara Plescia dispuso que el detenido fuera trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la justicia. El joven fue imputado por los delitos de Hurto por Escalamiento y Resistencia a la Autoridad.