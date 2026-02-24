Rogelio Frigerio valoró el llamado a licitación para intervenir rutas 18 y 12

El gobernador Rogelio Frigerio se refirió al llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar 276 kilómetros de las rutas nacionales 18 y 12 en Entre Ríos y señaló que la medida representa un avance en obras viales que se encuentran pendientes desde hace años.

La convocatoria fue realizada por el Gobierno nacional en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que contempla 3.920 kilómetros de corredores estratégicos en todo el país. En el denominado Tramo Mesopotámico se incluyen 276,11 kilómetros que atraviesan territorio entrerriano.

Al referirse a la decisión, Frigerio sostuvo que se trata de una “excelente noticia” y precisó que “después de la autovía 14, arranca ahora la licitación de casi 300 kilómetros más de rutas nacionales fundamentales para Entre Ríos”.

Alcances de la licitación

Según lo informado, se intervendrán 226,72 kilómetros de la Autovía 18, desde el empalme con la Ruta Nacional 12 en Paraná hasta la conexión con la Autovía 14 en Puerto Yeruá. Además, se incluyen 49,39 kilómetros de la Ruta Nacional 12, desde el empalme con la Ruta Nacional 131 en Crespo hasta su enlace con la Autovía 18.

Ruta 12 y 18.

El mandatario provincial indicó que la gestión venía trabajando en conjunto con Nación para avanzar en estos tramos y expresó que “es clave para la provincia que pronto se complete el mantenimiento de la Ruta Nacional 12 y se termine la Ruta Nacional 18, iniciada hace 15 años”.

En ese sentido, Frigerio agregó que el proceso licitatorio permitirá dar continuidad a una obra que lleva más de una década sin finalizar y afirmó que se trata de “un paso fundamental para que esta vía estratégica finalmente se termine y esté al servicio de los entrerrianos”.

Impacto en la conectividad

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura provincial también se destacó la inclusión de estos corredores en la licitación nacional. El titular del área, Hernán Jacob, señaló que la medida permitirá garantizar inversiones destinadas a mejorar la infraestructura vial en trayectos utilizados por el transporte de cargas, la producción agroindustrial y el turismo.

El proceso se enmarca dentro del esquema de concesiones previsto por Nación para distintos corredores del país. En Entre Ríos, la licitación abarca tramos considerados estratégicos para la conectividad interna y regional.

Para Frigerio, la concreción de estas obras impactará en la seguridad vial y en la competitividad de la provincia, en un contexto donde la finalización de la Autovía 18 ha sido señalada históricamente como una demanda pendiente.