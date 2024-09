Familiares de la mujer que murió atropellada por Mattioli piden “que vaya preso”

El pasado sábado 21 de septiembre, Claudia Laura Decurguez de 44 años perdió la vida tras haber sido atropellada por Nicolás Mattioli, cantante e hijo del reconocido cantante de música tropical, Leo Mattioli.

La mujer circulaba a bordo de una bicicleta por Avenida Richieri, en la localidad santafesina de Santo Tomé, cuando en la intersección con Libertad, es embestida de atrás por una camioneta conducida por Mattioli.

Marcos Decurguez, hermano de Claudia, compartió detalles sobre la investigación y exigió que el conductor sea encarcelado.

“Tiene una discapacidad visual en el ojo derecho y no puede ver con ese ojo. Queremos justicia. Conozco bien a Nico; hasta hace dos meses era utilero y sonidista para ellos. La camioneta tiene un gran abollón que causó mi hermana con su cabeza. Debe ir preso, no hay otra opción. El homicidio culposo conlleva una pena de 1 a 5 años. Su problema de visión es un agravante, y trabajó toda la noche, terminando desmayados después de dos o tres shows”, explicó Marcos en una entrevista con Cadena 3 Rosario.

Tras ello, añadió que “la camioneta que conducía (Mattioli) no era suya, sino de su hermana. La suya tiene espejos retrovisores especiales y no está polarizada. La velocidad también es un factor agravante; mi hermana iba por la orilla. No entendemos por qué él estaba allí”.

Además, reveló: “¿Qué hacía ahí? La mujer de un amigo de mi hermano trabaja con la esposa de Nico. Ella le contó que desde Rosario hasta Santo Tomé vinieron discutiendo. Luego, él la dejó en su casa y se fue furioso a la casa de su madre”.

El accidente

Un fatal accidente ocurrió el sábado por la mañana en Santo Tomé, donde Nicolás Mattioli, hijo del reconocido cantante Leo Mattioli, atropelló a Claudia Decurgez, que circulaba en bicicleta.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la camioneta Ford Ranger, conducida por Mattioli, embiste a Decurgez mientras ella se desplazaba por una calle. A pesar de que la ciclista estaba correctamente ubicada en su carril, el impacto resultó fatal.

[AHORA] Este es el video que complica a "Nico" Mattioli por la muerte de Claudia Decurgez en Santo Tomé, Santa Fe: el cantante atropelló a la ciclista y se entregó. 📹 @clarincom https://t.co/4x4T8ulIic pic.twitter.com/tvJ7E376J4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 23, 2024

Luego del accidente, Mattioli se detuvo y brindó asistencia a la víctima, pero lamentablemente, al llegar los servicios de emergencia, Claudia ya no presentaba signos vitales. El músico se entregó a las autoridades, donde se le realizaron pruebas de alcoholemia y toxicológicas, y posteriormente fue liberado mientras continúa la investigación.

En respuesta a la tragedia, la familia Mattioli ha emitido un comunicado expresando su profundo dolor por la pérdida y pidiendo respeto por su privacidad en este momento difícil. Además, han decidido suspender todos los eventos programados hasta nuevo aviso.

La investigación sobre el accidente está en curso.