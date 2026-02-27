Desde marzo se optimizan los recorridos líneas del transporte urbano

Las líneas A, B, C, D, L, M y P tendrán modificaciones en sus trayectos por la ciudad. La medida se da en el marco de un trabajo conjunto entre el municipio y vecinales. Comenzarán a regir desde el 1° de marzo.
En pos de mejorar la prestación del servicio del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná, desde el domingo 1° de marzo se modificarán recorridos de algunas líneas.
Modificaciones
- Línea A: Se modifican 2 cuadras en San Agustín para acercar la línea a las escuelas.
- Línea B: Se realizan modificaciones para acercar a los atractores de la nueva sede de UADER, Barrio Procrear y Hospital de la Baxada, por Sarobe y Espejo.
- Línea C: Se recupera el trayecto de calle Almafuerte desde Blas Parera hasta Ramírez.
- Línea D: Se modifican 2 cuadras desde Ambrosetti a Antonio Crespo.
- Línea L: Se amplía el recorrido desde calle Colón por La Rioja hasta Echagüe, empalmando luego con Ramirez. Acercando la Línea al Hospital del Niño, UNER, y Hospital San Martín. Asimismo se acerca la línea hasta barrio Yatay incorporando los pedidos de instituciones escolares de La Florida.
- Línea M: Se amplía el recorrido incorporando el viejo trayecto de la línea 3, conectando zona centro, Hospital de la Baxada con Guacho Rivero y Anacleto respetando el viejo recorrido en ese tramo de la ex-línea.
- Línea P: Se incorporan dos ramales P1- P2 En uno de ellos recuperamos el trayecto de Zanni - Almafuerte y Gualeguaychú. En el otro abarca Newbery - Zanni hasta el Hospital de la Baxada.
El resto de las líneas no sufren modificaciones momentáneamente.
Así quedan los nuevos recorridos de las líneas A - B - C - D - L - M - P:
LÍNEA A: B° EMPLEADOS DE COMERCIO - CENTRO
Ida: Colectora - Juan B. Justo - Gral. Artigas - Crisólogo Larralde - Av. Ramírez - Juan Báez - M. Lebensohn - Pablo Crausaz - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Alvarado - Eva Duarte de Perón - Mons. D ́Andrea - Vicente Quesada - Gutiérrez - Selva de Montiel - Gral. Galán - Los Jacarandaes - Casiano Calderón - Acebal - F. Ameghino - República de Siria - Romina Iturain - Av. Larramendi - Laprida - Gaboto - Cervantes - Santa Fe.
Regreso: Laprida - Av. Larramendi - Romina Iturain - República de Siria - F. Ameghino - Acebal - Don Segundo Sombra - Los Ceibos- Gral. Galán - Selva de Montiel - Luis Palma - Vicente Quesada - Mons. D ́Andrea - Eva Duarte de Perón - Gral. Alvarado - El Paracao - Av. de las Américas - M. Lebensohn - Juan Báez - Av. Ramírez - Crisólogo Larralde - Gral. Artigas.
LÍNEA B: B° CAPIBÁ - CENTRO
Ida: Lisandro de la Torre - Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - Provincias Unidas - Av. Francisco Ramírez - Gral. Sarobe - Gral. Geronimo Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Pronunciamiento - Av. Ejército - Monte Caseros - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Garay.
Regreso: Córdoba - Libertad - Paraguay - Pellegrini - Bv. Perette - Av. Ejército - Pronunciamiento - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Geronimo Espejo - Gral. Sarobe - Provincias Unidas - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Lisandro de la Torre.
LÍNEA C
C1 - B° 300 VIVIENDAS - CENTRO
Ida: B° 300 Viviendas - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya - Del Poncho - De la Yerra - Francia - Gdor. Maya - Av. Almafuerte - Jorge Luis Borges - Francia - Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. López Jordán - Francia - Av. Blas Parera - Av. Almafuerte - Av. Ramírez - La Paz - Santa Fe.
Recorrido Esc. N° 58 “Poeta C. Mastronardi”: Ida: B° 300 Viviendas - - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya; en 4 oportunidades.
Regreso: Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - Av. Almafuerte - Av. Blas Parera - Francia - Gdor. López Jordán - Av. Almafuerte - Jorge Luis Borges - Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. Maya - Francia - De la Yerra - Del Poncho - Gdor. Maya - Av. Don Bosco - B° 300 Viviendas.
Recorrido Esc. N° 58 “Poeta C. Mastronardi”: Gdor. Maya - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya; en 4 oportunidades.
C2 - B° 300 VIVIENDAS - PARQUE INDUSTRIAL - CENTRO
Ida: B° 300 Viviendas - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya - Del Poncho - De la Yerra - Francia - Gdor. Maya -Antonio Salellas - Valentin Torra - Art. Walter Grand - Hernandarias - Antonio Salellas - Av. Almafuerte - Jorge Luis Borges - Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. López Jordán - Francia - Av. Blas Parera - Av. Almafuerte - Av. Ramírez - La Paz - Santa Fe.
Regreso: Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - Av. Almafuerte - Av. Blas Parera - Francia - Gdor. López Jordán - Av. Almafuerte -Jorge Luis Borges -Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. Maya - Francia - De la Yerra - Del Poncho - Gdor. Maya - Av. Don Bosco - B° 300 Viviendas.
LÍNEA D: B° POLICIAL - TOMA NUEVA
Ida: Alfonsina Storni - Francia - Gdor. López Jordán - Río Gualeguay - Celia Torrá- Hoffman - Gdor. Manuel Crespo - Av. Churruarín - 3 de Febrero - Av. Almafuerte - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Malvinas - San Lorenzo - Salta - Güemes - Av. Laurencena - Av. Ramírez - Bravard - Soler - Ambrosetti - Rondeau - Antoño Crespo - Blas Parera - Jozami.
Recorrido verano Toma Vieja: Blas Parera - Toma Vieja.
Regreso: Rondeau - C. Darwin - Blas Parera - Gdor. Uranga - Rondeau - Ambrosetti - Soler - Du Graty - Av. Ramírez - Av. Laurencena - Güemes - Bv. Moreno - Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Churruarín - Gdor. Manuel Crespo - Marchese - Celia Torrá - Río Gualeguay - Gdor. López Jordán - Lola Mora - Alfonsina Storni.
Recorrido verano Toma Vieja: Toma Vieja - Blas Parera - Gdor. Uranga.
LÍNEA L
L1 - B° 500 VIVIENDAS – TERMINAL DE ÓMNIBUS – B° YATAY
Ida: José María Paz - Padre Pascual Uva - Selva de Montiel - Juan Báez - Gral. Espejo - Gral. Alvarado - Pirán - Gutiérrez - Virasoro - Gral. Galán - Casiano Calderón - Cnel. Caminos - Santos Vega - Florencio Sánchez - Selva de Montiel - Ituzaingó - Florencio Sánchez - Paraguay - Courreges - España - Italia - Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - La Rioja - Arturo Illia - 25 de Mayo Gral. Pascual Echagüe-Av. Ramírez - Av. Don Bosco.
Regreso: Av. Don Bosco - 3 de Febrero - Perez Colman - F. Soler - Fraternidad - Nogoyá - Juan de Garay - Córdoba - Libertad - Montevideo - Diamante - Florencio Sánchez - Ituzaingó - Selva de Montiel - Segundo Sombra - Florencio Sánchez - Santos Vega - José María Paz - Gutiérrez - Av. Ejército - Gral. Alvarado - Gral. Espejo - Juan Báez - Selva de Montiel - Padre Pascual Uva - José María.
L2 - B° LOS BERROS – TERMINAL DE ÓMNIBUS – B° YATAY
Ida: Padre Pascual Uva - Lebensohn - Pablo Crausaz - Gral. Espejo - Gral. Alvarado - Pirán - Gutiérrez - Virasoro - Gral. Galán - Casiano Calderón - Cnel. Caminos - Santos Vega - Florencio Sánchez - Selva de Montiel - Ituzaingó - Florencio Sánchez - Paraguay - Courreges - España - Italia - Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - La Rioja - Arturo Illia - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Av. Don Bosco.
Regreso: Av. Don Bosco - 3 de Febrero - Perez Colman - F. Soler - Fraternidad - Nogoyá - Juan de Garay - Córdoba - Libertad - Montevideo - Diamante - Florencio Sánchez - Ituzaingó - Selva de Montiel - Segundo Sombra - Florencio Sánchez - Santos Vega - José María Paz - Gutiérrez - Av. Ejército - Gral. Alvarado - Gral. Espejo - Pablo Crausaz - Lebensohn - Padre Pascual Uva.
LÍNEA M: B° PARQUE MAYOR – CENTRO – GAUCHO RIVERO
Ida: Villa Hernandarias - Las Garzas - Villa Seguí - Av. Zanni - Av. Newbery - División de los Andes - Miguel David - Av. Ramírez - Jauretche - Alejo Peyret - Edmundo de Amicis - Av. de las Américas - Bv. Racedo - Gral. Belgrano - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Córdoba - Libertad- Paraguay - Pellegrini - Pronunciamiento - Av. Ejercito - Gutiérrez - Vicente Quesada - Luis Palma.
Regreso:Luis Palma - Los Chanas - Gral. Galan - Selva de Montiel- Luis Palma - Vicente Quesada - Monseñor D Andrea -Eva Duarte de Perón - Gral. Alvarado - Av. Ejército - Monte Caseros - Enrique Carbó - Pascual Palma - Maipú - Cura Álvarez - Bv. Racedo - Toribio Ortiz - Alejo Peyret - Av. Ramírez - Miguel David - División de los Andes - Av. Newbery - Av. Zanni - Villa Seguí - Las Garzas - Villa Hernandarias.
LINEA P
P1 - AEROPUERTO – CENTRO – HOSPITAL DE LA BAXADA
Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Av. Jorge Newbery - Av. Zanni - O ́ Higgins - Leonidas Echagüe - Provincias Unidas - El Paracao - Gral. Espejo.
Regreso: Gral espejo - Gral. Alvarado - El Paracao - Provincias Unidas - Leonidas Echagüe - O ́Higgins - Av. Zanni - Av. Jorge Newbery - Salvador Caputto - Aeropuerto.
P2 - AEROPUERTO – PLAZA ALBERDI
Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Gdor. Tibiletti - Soldado - Bordón - Hernandarias - Gdor. Parera - Dr. Medus - Gdor. Mihura - Gdor. Tibiletti - Av. Zanni - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Gral. Manuel Belgrano - Gral. Urquiza.
Regreso: Gral. Urquiza - Pascual Palma - Gral. Pascual Echagüe - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - A. Almafuerte - Av. Zanni - Gdor. Tibiletti - Gdor. Mihura - Dr. Medus - Gdor. Parera - Hernandarias - Soldado Bordón - Gdor. Tibiletti - Salvador Caputto - Aeropuerto.