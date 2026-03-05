Le estalló el celular, se quemó casi el 70% del cuerpo y pide que paren de vender la marca

Un adolescente sufrió quemaduras en el 68% del cuerpo tras la explosión de su celular. Estuvo dos meses internado y ahora continúa su recuperación en casa. Pide suspender la venta de esos teléfonos.
Después de permanecer dos meses internado en el Hospital Córdoba, el adolescente de 16 años que sufrió graves quemaduras tras la explosión de su celular recibió el alta médica y regresó a su casa. El joven había sufrido lesiones en el 68% de su cuerpo luego del accidente ocurrido en su vivienda de barrio Juniors.
Durante su internación atravesó momentos críticos y permaneció 21 días en terapia intensiva. Tras una extensa recuperación, finalmente pudo regresar a su hogar para continuar el tratamiento junto a su familia.
“Estoy contento de estar en casa, me estoy recuperando bien”, expresó el adolescente en diálogo con Noticiero Doce, al tiempo que agradeció el acompañamiento del personal médico y de sus seres queridos.
Cómo fue el accidente
El joven recordó que el accidente ocurrió mientras realizaba tareas en el patio de su casa. Según explicó, el celular explotó repentinamente y provocó un incendio que se expandió rápidamente.
“Estaba limpiando el patio, el celular explotó de espaldas a mí. La explosión agarró un bidón de aguarrás y quedé encerrado en una esquina del patio”, relató.
A pesar de la gravedad del momento, el adolescente logró reaccionar con rapidez para escapar del fuego.
“Reaccioné rápido y salí del fuego cubriéndome los ojos sin respirar”, recordó.
Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció internado durante dos meses mientras recibía tratamiento por las severas quemaduras.
Una recuperación larga
La madre del adolescente explicó que, si bien su hijo ya se encuentra en su hogar, la recuperación será prolongada y requerirá distintos tratamientos médicos y psicológicos.
“Ya está mejor en casa, seguimos con las curaciones, con los tratamientos psiquiátricos y psicológicos porque tiene estrés postraumático”, señaló Eugenia.
Además, indicó que el proceso de recuperación podría extenderse entre un año y medio y dos años. Durante ese tiempo deberá utilizar un traje especial de compresión para proteger la piel afectada.
Investigan el celular que explotó
El abogado de la familia, Augusto Fili, confirmó que se inició una investigación judicial para determinar las causas del incidente.
Según explicó, el teléfono involucrado sería un dispositivo de la marca Nubia, modelo Nubia Neo 2, que se comercializa como un equipo gamer.
“El teléfono es de la marca Nubia, modelo Neo 2, supuestamente gamer, comercializado como gamer, pero que no figura como gamer en el manual ni en caja”, detalló el letrado.
Además, afirmó que el aparato presentaba problemas de temperatura antes del accidente.
“El teléfono estaba bajo techo, tenía entre seis y siete meses de uso y tenía el cargador original. Todo estaba en orden. Había estado recalentando los últimos dos meses”, explicó.
Según el abogado, el propio adolescente había buscado información en internet para intentar solucionar ese problema.
“En YouTube, Benjamín había estado buscando enfriadores para que este tipo de celulares gamer bajara de temperatura”, agregó.
Podrían pedir que se suspenda la venta
El representante legal de la familia sostuvo que existen antecedentes en foros internacionales sobre fallas similares en ese modelo de teléfono.
“Este antecedente es muy grave y puede justificar lo que ocurrió”, afirmó.
En ese sentido, adelantó que solicitarán a la Fiscalía que se investigue si se trata de un problema de fabricación.
“Puede ser peligroso. Le vamos a solicitar a la Fiscalía que se suspenda la venta de estos teléfonos. Si hay casos similares, hay que comunicarse con la Fiscalía para ver si se trata de un patrón de un teléfono y no un error aislado”, concluyó.