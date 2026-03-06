 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad SMN

Viernes inestable: cómo seguirá el tiempo el fin de semana

El pronóstico anticipa un viernes inestable con posibilidad de lluvias en Paraná y la región, con temperaturas que rondarán los 25 grados. Para el fin de semana se espera una mejora temporaria, con máximas de entre 27 y 29 grados.

6 de Marzo de 2026
Tiempo. El pronóstico para Paraná y la región anticipa días con temperaturas elevadas y algunos períodos de inestabilidad, especialmente entre viernes y domingo, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Para este viernes, se prevé una jornada inestable, con lluvias y tormentas, con probabilidades que oscilarán entre 40% y 70% durante gran parte del día. En ese contexto, la temperatura descenderá levemente y se ubicará en 25°C de máxima y 18°C de mínima, en un escenario marcado por la humedad.

Cómo estará el fin de semana

Para el sábado 7 se espera una mejoría temporaria de las condiciones. El cielo se mantendría mayormente nublado, pero con baja probabilidad de lluvias (0-10%). Las temperaturas rondarán los 27°C de máxima y 18°C de mínima, por lo que la tarde podría resultar agradable para actividades al aire libre.

En ese sentido, la meteoróloga Belén Martorelli señaló que “se prevén máximas de 27 y 29 grados. A la tarde va a estar lindo para estar en short”. Además, explicó que las mañanas no serán demasiado frías, con registros cercanos a 19 o 20 grados.

 

El domingo 8 podría volver cierta inestabilidad. Se prevé probabilidad de tormentas aisladas (10-40%), con temperaturas que rondarán los 29°C de máxima y 19°C de mínima. También podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

 

Tal vez alguna tormenta el domingo. Hay que ver porque son bajas las probabilidades, pero no estaría mal estar atento”, recomendó Martorelli.

Tiempo en Paraná

Inicio de la próxima semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes 9 aún podría presentar algunas lluvias aisladas, con máxima cercana a los 30°C.

En tanto, martes 10 y miércoles 11 se anticipan con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, manteniendo temperaturas máximas en torno a los 30 grados en la capital entrerriana.

