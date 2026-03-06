ANSES automatiza el pago completo de la AUH para niños menores de 4 años

La Administración Nacional de la Seguridad Social permitirá pagar automáticamente el 100% de la Asignación Universal por Hijo para niños de hasta cuatro años. El sistema verificará los controles de salud y vacunación mediante datos del Ministerio de Salud.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó un nuevo procedimiento que permitirá liquidar de forma automática el 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niñas y niños de hasta cuatro años. Esta medida comenzará a aplicarse a las asignaciones que se paguen desde el 1° de marzo de 2026.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 56/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, y publicada en el Boletín Oficial.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Hasta ahora, el sistema de la AUH establece que el 80% del beneficio se paga mensualmente, mientras que el 20% restante se retiene y se abona una vez que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
Con la nueva resolución, ese 20% retenido podrá liquidarse automáticamente cada mes para los niños de hasta cuatro años, siempre que los datos sanitarios estén disponibles en los sistemas oficiales.
Para ello, la ANSES utilizará información que enviará mensualmente el Ministerio de Salud, a partir de un sistema de intercambio electrónico de datos entre ambos organismos. De esta manera, si el menor tiene controles médicos y vacunación al día, el organismo podrá validar automáticamente las condicionalidades y pagar el total de la asignación sin trámites adicionales.
Qué pasa si los datos no están en el sistema
La normativa también prevé una alternativa en caso de que la información sanitaria no esté disponible o sea incompleta.
En esas situaciones, la persona titular de la AUH podrá acreditar los requisitos presentando la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, tal como se exige actualmente.
A quiénes alcanza la medida
El nuevo mecanismo se aplicará a las Asignaciones Universales por Hijo correspondientes a menores de hasta cuatro años, dentro del régimen de asignaciones familiares establecido por la Ley 24.714.
La medida busca simplificar trámites y agilizar el cobro completo del beneficio, utilizando el intercambio automático de información entre organismos del Estado