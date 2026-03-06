Definen si prorrogan la prisión preventiva a los acusados por el crimen de Luciano Emerí

La Justicia de Entre Ríos realizará este viernes una audiencia para resolver si se extiende la prisión preventiva de Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo, acusados del homicidio de Luciano Emerí. La víctima fue hallada calcinada dentro de su auto en un camino rural de la localidad de Cerrito.
La Justicia entrerriana realizará este viernes una audiencia para definir la prórroga de la prisión preventiva de los acusados por el crimen de Luciano Emerí, ocurrido el 4 de febrero en la localidad de Cerrito. La instancia judicial se desarrollará a las 10.30 ante la jueza de Garantías María Barbagelata.
Los imputados, Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo, ambos de 21 años, permanecen actualmente alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. La medida de prisión preventiva que pesa sobre ambos vence este viernes, por lo que el Ministerio Público Fiscal solicitó extenderla mientras avanza la investigación.
Los dos jóvenes están acusados de haber participado en el homicidio de Emerí, cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de su vehículo en un camino rural cercano al acceso a Cerrito.
El hallazgo del cuerpo y el inicio de la investigación
El crimen conmocionó a la localidad entrerriana a comienzos de febrero. Luciano Emerí fue encontrado sin vida dentro de un Ford Fiesta blanco que había sido incendiado en una zona rural.
La autopsia posterior determinó que la víctima había recibido dos disparos antes de que el vehículo fuera prendido fuego, lo que permitió establecer que el incendio habría sido provocado para intentar eliminar evidencias.
En el lugar también apareció muerto el perro de la víctima, que fue hallado a unos 200 metros del vehículo. Según la investigación, el animal habría sido ejecutado con la misma arma utilizada para dispararle al joven. Desde entonces, la causa quedó bajo la órbita de la Justicia entrerriana y es investigada con intervención de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos.
Reconstrucción del recorrido de la víctima
Durante las primeras semanas de investigación, los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos previos al crimen. Las cámaras de seguridad permitieron establecer el recorrido que había realizado Emerí durante la madrugada del 4 de febrero mientras circulaba en su Ford Fiesta.
Los registros también detectaron el desplazamiento de una camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban los sospechosos. Según la hipótesis de la fiscalía, la víctima habría mantenido un encuentro durante la madrugada que terminó derivando en el homicidio.
Los investigadores sostienen que ambos acusados habrían estado en el lugar donde se produjo el ataque, en un camino vecinal ubicado a unos 500 metros del acceso a Cerrito.
Pruebas clave incorporadas al expediente
En las últimas horas, un informe pericial aportó nuevos elementos a la causa. Una pericia balística realizada por la Dirección General de Policía Científica del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos determinó que el arma encontrada durante los allanamientos fue la utilizada para cometer el crimen.
El arma secuestrada es una pistola calibre 9 milímetros que fue hallada dentro de una bolsa de nylon negra en un terreno baldío cercano a las viviendas de los imputados.
El terreno se encuentra ubicado frente a la casa de uno de los acusados y contiguo a la del otro.
Los peritos concluyeron que tres fragmentos de encamisado extraídos del cuerpo de Emerí corresponden a disparos realizados con esa pistola.
Además, el análisis confirmó que una vaina servida encontrada dentro del Ford Fiesta donde apareció el cuerpo y otras tres vainas halladas en inmediaciones del bulevar Libertad y la ruta también fueron disparadas con el mismo arma.
Testimonios y avance de la causa
Durante una de las audiencias anteriores, el fiscal Laureano Dato explicó que el arma fue hallada cargada, aunque con el cargador incompleto.
Los investigadores también indicaron que las municiones podrían coincidir con las vainas encontradas en la escena del crimen. En el expediente judicial también se incorporó el testimonio de un testigo cuya identidad se mantiene en reserva.
Según esa declaración, los dos acusados habrían reconocido ante esa persona su participación en el homicidio.
Definición sobre la situación procesal de los acusados
La audiencia prevista para este viernes será clave para determinar la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre los imputados.
En ese marco, el fiscal solicitará que se prorrogue la prisión preventiva de Molaro Leonard y Sotelo mientras se completa la investigación penal preparatoria.
La jueza de Garantías deberá analizar los argumentos presentados por las partes y resolver si mantiene la detención de los acusados o si dispone alguna modificación en su situación procesal.