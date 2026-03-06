Informaron que habrá restricción vehicular por la Carrera Nocturna "Ciudad de Paraná": los cortes de tránsito

REDACCIÓN ELONCE
La quinta edición de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” se llevará adelante este sábado 7 de marzo. El coordinador general de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Gustavo Palacios, brindó a Elonce detalles sobre la organización del tránsito.
La quinta edición de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” se llevará adelante este sábado 7 de marzo desde las 20, luego de la reprogramación dispuesta semanas atrás. La prueba deportiva, que cada año reúne a corredores de distintos puntos del país, tendrá nuevamente como epicentro el balneario Thompson y contará con dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros en modalidad recreativa y competitiva.
Según se informó, la carrera nocturna había sido originalmente programada para el 21 de febrero, pero debió postergarse.
Desde la organización señalaron que la nueva fecha permitirá concretar el evento con normalidad y mantener el formato que ya se instaló dentro del calendario deportivo local y regional.
El coordinador general de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Gustavo Palacios, brindó a Elonce detalles sobre la organización del tránsito para la carrera.
“A partir de las 18 y hasta las 20, en el Thompson, se restringirá el acceso de vehículos, permitiendo solo el ingreso de los participantes. La carrera se largará a las 19 y se espera que dure alrededor de una hora y 15 minutos”, indicó Palacios.
El recorrido de la carrera será el siguiente: los corredores partirán desde el Thompson, tomarán por calle Solanas, luego pasarán por Ambrosetti, Ramírez, Leiva, Bolívar, Laurencena hasta llegar a la placita Le Petit Pisan, donde darán vuelta para regresar por Costanera Baja, pasando nuevamente por Leiva y Ramírez, hasta regresar al punto de partida en el Thompson.
Con respecto a los cortes específicos, el Coordinador detalló que “se realizarán alrededor de 20 o 21 cortes, algunos más prolongados que otros. A medida que los corredores avancen, los cortes se irán levantando, pero el objetivo es minimizar las restricciones y que el tránsito vehicular sea lo más fluido posible”.
Los lugares habilitados para el estacionamiento gratuito por parte de la municipalidad son el Club de Pescadores y frente a la playa municipal. En estos sectores, los conductores podrán dejar sus vehículos antes del inicio del evento. “Es importante que quienes estacionen allí, lo hagan antes del evento o esperen hasta que termine la carrera para retirar sus vehículos”, explicó Palacios.
En tanto, se hizo hincapié en que, mientras dure el evento, no se podrá estacionar frente al Club Atlético Estudiantes, ya que, como sucederá en otros puntos del recorrido, se realizarán cortes para facilitar el paso de los corredores. “Cuando se realice el evento, por razones de seguridad y fluidez, los vehículos deberán esperar hasta que termine la carrera para poder circular con normalidad”, aclaró el coordinador.
En relación al acceso peatonal, Palacios aseguró que los transeúntes podrán moverse con total libertad. “Los peatones pueden acceder sin inconvenientes. Las restricciones son solo para los vehículos, y todos pueden disfrutar del evento a pie”, expresó.
Cortes específicos
-Bravard y Rotonda
-Bravard y Solanas
-Ambrosetti y Solanas
-Uranga y desvio Ruta 168
-Uranga y Soler
-Ramírez y Laurencena
-Bolívar y Neuquén
-Laurencena y Güemes
-Güemes y Moreno
-Etchevehere y San Martin
-Estrada y Nicaragua
-Du Graty y Scalabrini
-Soler y Du Graty
-Crespo y Scalabrini
-Neuquén y Carriego