Embarazo: especialistas advierten sobre los límites biológicos de la fertilidad

La médica ginecóloga Mercedes Cabrera explicó cómo influyen la edad y los cambios sociales en la búsqueda de embarazo. La especialista destacó la importancia de la información y del asesoramiento temprano para preservar la fertilidad.
La salud femenina debe entenderse como un proceso que comienza en la adolescencia y se acompaña durante toda la vida, sostuvo la médica ginecóloga Mercedes Cabrera, directora de Havva Medicina Reproductiva y del Instituto de Fertilidad y Ginecología. La especialista explicó ante Elonce que el abordaje médico "ya no puede limitarse a consultas aisladas, sino que requiere una mirada integral que contemple cada etapa de la vida de la mujer".
“Es necesario cambiar un poco el concepto de entender que la salud femenina no es una consulta ginecológica o una consulta durante el embarazo. La salud de la mujer es un proceso que comienza en la adolescencia y que debemos acompañar durante toda la vida”, señaló. En ese sentido, la médica remarcó que cada etapa tiene necesidades específicas que requieren atención y prevención adecuadas.
“Cada edad, cada etapa de la mujer tiene una necesidad, tiene una prevención, tiene una patología y también tiene un derecho cada paciente a decidir en ese momento diferentes cuestiones que hacen a su salud. Por eso es importante que la paciente esté informada de cada una de esas etapas”, explicó.
La importancia de comenzar los controles en la adolescencia
Cabrera señaló que el seguimiento de la salud femenina debe iniciarse tempranamente, incluso desde los primeros años de la adolescencia.
Según indicó, las consultas médicas pueden comenzar alrededor de los 12 o 13 años, cuando empiezan a aparecer los primeros cambios hormonales y físicos.
“Es importante que las pacientes se acerquen desde la adolescencia. A partir de los 12 o 13 años ya comienza la consulta para el cuidado de la salud femenina”, afirmó.
La especialista destacó que el acompañamiento médico no depende de un solo profesional, sino de un trabajo interdisciplinario que involucra a diferentes especialistas.
“Hay ginecólogos especializados en adolescencia, médicos ginecólogos generales, especialistas en fertilidad, nutricionistas, psicólogos. Todos trabajamos de manera articulada para cubrir las necesidades y los mecanismos de prevención en cada etapa”, indicó.
En ese marco, subrayó que el acompañamiento médico no se limita a un momento puntual. “Por eso empezamos en la adolescencia, pero son procesos que acompañamos durante toda la vida”, afirmó.
Hábitos saludables y prevención
Además de los controles médicos tradicionales, Cabrera remarcó la importancia de promover hábitos saludables desde edades tempranas.
En ese sentido, destacó la necesidad de prestar atención a aspectos cotidianos que impactan directamente en la salud hormonal y reproductiva. “Estamos haciendo mucho hincapié no solo en los controles médicos y los análisis que corresponden a cada etapa, sino también en cuestiones como la higiene del sueño, las horas necesarias para dormir, el uso de aparatos electrónicos, la nutrición, el deporte y la vida escolar”, explicó.
La médica señaló que cada etapa de la vida tiene demandas específicas y que el objetivo del acompañamiento médico es brindar herramientas para atravesarlas de manera saludable. “Cada etapa tiene una demanda específica y eso es lo que queremos compartir a lo largo de todo este tiempo”, sostuvo.
Información y redes sociales
La especialista también analizó el impacto de las redes sociales en el acceso a información sobre salud. Si bien reconoció que hoy existe mayor difusión de contenidos, advirtió que muchas veces esa información es general y no siempre se adapta a la realidad de cada persona.
“La gente está mucho más informada que antes, porque hoy las redes y los medios brindan mucha información. El problema es que muchas veces esa información es general y nosotros debemos adaptarla a la realidad de cada persona”, explicó.
En ese sentido, señaló que algunos conceptos difundidos en redes no siempre son aplicables en todos los contextos. “No es que el contenido de las redes sea falso, pero hay conceptos que no son universales. No es lo mismo la alimentación de una adolescente en nuestro país que la de una adolescente en Estados Unidos. Hay normas que se intentan aplicar de manera general y no siempre corresponden”, advirtió.
Fertilidad y postergación de la maternidad
Otro de los temas abordados por Cabrera fue el cambio social que se observa en relación con la maternidad. Según explicó, cada vez más mujeres deciden buscar un embarazo a edades más avanzadas, principalmente por cuestiones laborales, personales o de desarrollo profesional.
“Desde el punto de vista social, la mujer busca embarazo a una edad más avanzada por una cuestión de realización personal y desarrollo profesional. Pero la edad biológica no ha cambiado, y ese es el contraste”, explicó.
La especialista remarcó que la capacidad reproductiva tiene un límite biológico asociado a la calidad de los óvulos. “Tenemos una potencia biológica en los ovocitos que tiene una edad. Por eso es importante el asesoramiento, para que la paciente sepa que tiene herramientas, como la posibilidad de preservar óvulos para compatibilizar la biología con el momento personal en el que desee ser madre”, indicó.
En ese sentido, mencionó que entre los 30 y 35 años suele ser un momento clave para analizar estas decisiones. “Entre los 30 y los 35 es un punto a debatir”, afirmó.
Probabilidades de embarazo
Cabrera explicó que la preservación de óvulos es una herramienta que permite mejorar las probabilidades de embarazo en edades más avanzadas. “Si una mujer congeló óvulos a los 30 y decide utilizarlos a los 45, está utilizando óvulos con la potencialidad biológica de los 35 años”, señaló.
Sin embargo, aclaró que esto no garantiza el embarazo de manera absoluta. “Las probabilidades dependen de la cantidad de óvulos que haya guardado y de otros factores biológicos, pero en términos generales tiene la misma probabilidad que cualquier paciente de 35 años”, explicó.
La médica agregó que intervienen distintos factores en el proceso de fertilización. “Hay muchos factores a considerar, como la evolución de los ovocitos y su compatibilidad con el espermatozoide. Por eso la relación no es lineal, pero sí aumenta la probabilidad biológica”, afirmó.
Nuevas formas de maternidad
Finalmente, Cabrera destacó que hoy existen múltiples caminos para concretar el deseo de maternidad. Entre ellos mencionó los tratamientos con donación de gametas y el creciente número de mujeres que deciden ser madres sin pareja.
“La maternidad no tiene un límite biológico estricto para llevar adelante un embarazo, aunque en Argentina por una cuestión legal se estableció un límite de 50 años para ciertos tratamientos”, explicó. La especialista señaló que cuando los óvulos propios ya no son viables, existen alternativas médicas.
“Por eso existe la donación de gametas, donde se pueden formar embriones con óvulos o espermatozoides donados y la paciente puede llevar adelante su embarazo”, indicó.
Asimismo, remarcó que cada vez más mujeres deciden iniciar este proceso de manera individual. “Tenemos muchas pacientes que llegan solas y dicen ‘este es mi deseo, quiero ser mamá’. Prefieren hacerlo dentro de un marco médico y regulado, accediendo por ejemplo a un banco de semen. También vemos muchas parejas homosexuales y parejas heterosexuales. Hoy el deseo de maternidad sin necesidad de una pareja está creciendo”, explicó.
Para Cabrera, el objetivo de la medicina reproductiva es acompañar ese proceso de forma integral. “La salud femenina no es curar una enfermedad, es acompañar procesos”, concluyó.