Abren convocatoria para ocupar puestos en mercados y ferias de Paraná: los requisitos

La Municipalidad abrió una convocatoria para cubrir nueve puestos en el Mercado Sud y ferias de la ciudad. El proceso estará vigente hasta el 20 de marzo y priorizará proyectos asociativos vinculados a la elaboración de alimentos. Los requisitos.
La Municipalidad de Paraná abrió una convocatoria para ocupar nueve puestos comerciales vacantes en mercados y ferias de la ciudad. El llamado estará vigente hasta el viernes 20 de marzo y está dirigido a emprendedores que presenten proyectos vinculados a la elaboración de productos alimenticios.
Según se informó desde la Subsecretaría de Producción, los espacios disponibles se distribuyen en distintos puntos de la ciudad: cuatro puestos en el Mercado Sud, tres en la feria ubicada en Salta y Nogoyá y dos en el espacio comercial de Perú 38.
El subsecretario de Producción del municipio, Oscar Bustamante, explicó a Elonce que la convocatoria se realiza en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 10.034, que regula el procedimiento para adjudicar los puestos comerciales en estos espacios municipales.
Cómo participar de la convocatoria
“Estamos anunciando la apertura durante dos semanas de una convocatoria para presentar proyectos a fines de ocupar los puestos que tenemos vacantes en este momento”, indicó Bustamante.
El funcionario detalló que quienes deseen participar deberán presentar un proyecto comercial junto con la documentación correspondiente.
“Hay un procedimiento a realizar para ocupar estos puestos que tiene que ver con la presentación de un proyecto y alguna documentación, entre la cual se incluye fotocopia del DNI, certificado de antecedentes penales y todo aquello que dé cuenta de los antecedentes en la materia en la cual se busca presentar un emprendimiento”, explicó.
La documentación debe presentarse de manera impresa en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Producción, ubicada en calle Perón 573, en el horario de 7.30 a 12.30.
Prioridad para proyectos alimenticios y asociativos
De acuerdo con lo informado por el municipio, se priorizarán los proyectos asociativos que ofrezcan elaboración propia de productos alimenticios, que cuenten con antecedentes en la actividad y que presenten una propuesta comercial consistente.
Bustamante señaló que uno de los criterios de evaluación será evitar la repetición de rubros que ya funcionan dentro de los mercados.
“Se busca siempre favorecer proyectos que no tengan el mismo rubro que otros puestos que ya están desarrollando su actividad comercial, a fines de favorecer el movimiento comercial para todos los puesteros”, explicó.
El objetivo, indicó, es generar diversidad de propuestas y fortalecer la dinámica comercial de los mercados municipales.
Proceso de evaluación y adjudicación
Una vez finalizado el plazo de presentación de proyectos, se iniciará la etapa de evaluación.
“Una vez terminado este proceso, el viernes 20 se reúnen los evaluadores que van a estar analizando distintos criterios para confeccionar el orden de mérito”, señaló Bustamante. El funcionario adelantó que en aproximadamente dos semanas se definirá el listado de postulantes priorizados y se realizarán las notificaciones correspondientes para que quienes resulten seleccionados puedan ocupar los puestos.
Costos promocionales para emprendedores
Desde el municipio también destacaron que los valores de los puestos se fijan mediante unidades tributarias de referencia y tienen un costo inferior al del mercado comercial. “Es algo que publica el municipio y que tiene un valor muy inferior a lo que es el valor del mercado del alquiler de los puestos comerciales”, explicó Bustamante.
Según indicó, esta política tiene un carácter promocional y busca facilitar el desarrollo de emprendimientos locales.
“Es un beneficio, obviamente, este menor costo a la hora de calcular los costos fijos mensuales de un emprendimiento”, agregó.
Actividades para potenciar los mercados
El subsecretario también remarcó que la gestión municipal impulsa diversas iniciativas para fortalecer la actividad comercial en los mercados y ferias de la ciudad.
“Además de la actividad comercial propia de los mercados, hay otras políticas que se desarrollan desde la gestión de Rosario Romero, tendientes a favorecer el movimiento de la actividad diaria y sobre todo los fines de semana”, indicó.
Entre ellas mencionó la propuesta “Sabores de las Ferias”, una iniciativa que combina eventos gastronómicos y culturales para promover estos espacios y atraer nuevos visitantes.
“Constantemente nos encuentra realizando eventos gastronómicos y culturales como forma de difundir la vida de nuestros mercados y acercar nuevo público, que consuma y con eso conlleve un mejoramiento en la actividad comercial”, concluyó.
Requisitos para la inscripción
Para participar de la convocatoria se debe presentar:
Proyecto o propuesta comercial conforme al formulario establecido por la Subsecretaría de Producción.
Copia de DNI.
Certificado de antecedentes penales.
Antecedentes laborales y/o comerciales que avalen el proyecto.
Cumplir los requisitos formales dispuestos por la Ordenanza Nº 10.034.
La información completa, junto con el formulario de inscripción, se encuentra disponible en las redes sociales del municipio, en los canales de la Subsecretaría de Producción y en el sitio oficial www.parana.gob.ar/convocatorias.
Los proyectos deberán presentarse impresos en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Producción, en Perón 573, dentro del plazo establecido para la convocatoria.