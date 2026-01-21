Robaron una camioneta con una casa rodante, con parte de una familia a bordo

Una familia que iba a pasar sus vacaciones en Mar del Playa, vivió una pesadilla cuando tres delincuentes armados los interceptaron en la ruta.
Una familia de turistas sufrió este lunes a la noche un violento asalto al detener su camioneta con casa rodante a la vera de la ruta 226: tres delincuentes armados sorprendieron al matrimonio de mendocino que se hallaba con sus hijos, obligaron a los adultos a arrojarse del vehículo y huyeron a bordo, para luego abandonar a dos menores en el barrio Hipódromo.
El hecho ocurrió cerca de las 23 de este lunes a la altura del kilómetro 7 de la autovía, cuando Jesús David Matmud (44), un turista mendocino, circulaba a bordo de una camioneta marca Toyota Hilux de color negro con una casilla rodante en la que viajaban su esposa y sus cuatro hijos. Minutos antes, la familia se había detenido en una estación de servicio de la zona, pero al no permitirles utilizar las instalaciones sanitarias allí, continuaron viaje unos kilómetros más.
Fue entonces cuando el hombre decidió detenerse al costado de la ruta para higienizarse, mientras su familia permanecía dentro de la casilla rodante. En ese momento, fue sorprendido por tres ladrones armados que lo interceptaron y pusieron en marcha el vehículo. El conductor permaneció sobre la caja de la camioneta, ya que su esposa, su hija y su hijo se encontraban dentro de la casilla, mientras que otros dos niños de 6 y 8 años quedaron abandonados sobre la banquina.
La fuga de los asaltantes continuó hasta la zona de San Martín y Carrillo, donde uno de los asaltantes amenazó al hombre con un arma de fuego y lo obligó a arrojarse del vehículo. De inmediato, la víctima dio aviso al 911, lo que motivó un operativo policial que incluyó la búsqueda del rodado sustraído y de los menores que habían quedado solos sobre la ruta.
Pocos minutos después, los niños fueron localizados y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron al resguardo y en buen estado de salud. En paralelo, personal policial logró ubicar la camioneta y la casilla rodante de color azul y blanco: habían sido abandonadas en un descampado del barrio Hipódromo, donde luego trabajaron peritos de la Policía Científica.
La causa quedó caratulada como robo automotor y hallazgo automotor, con intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen. La víctima y su familia radicaron la denuncia correspondiente y se constató que ninguno presentaba lesiones. Hasta el momento, los autores del hecho no fueron identificados y continúan las tareas para dar con su paradero.
En shock
“Estoy muy shockeado, han sido momentos muy difíciles. Nos robaron de una forma animal… Dos de los nenes quedaron tirados en la ruta”, comenzó su relato el hombre, en una entrevista concedida a LU6. Luego, se quebró y al recomponerse continuó su narración.
“Me pusieron un revólver en la panza y me dijeron que me bajara porque me iban a quemar. Yo sólo les pedía que me dejaran el celular, porque no tenía ningún contacto acá en Mar del Plata”, explicó Matmud. Y agregó: “El que tenía un arma agarró el celular y me lo dio y me dijo que me bajara o me mataba y yo le decía que estaba mi familia atrás”.
Acto seguido, indicó que le pidió ayuda a un colectivero “que venía atrás y se dio cuenta de lo que pasaba”. “Ahí el delincuente se subió a la vereda con la camioneta y la casa rodante, que mide cuatro metros… No entiendo… Si me hubieran agarrado en el baño de la casilla y me sacaban la plata, consigo plata para el combustible y me vuelvo a mi lugar, pero no”, subrayó a La Capital de Mar del Plata.
Posteriormente, repitió los delincuentes lo mantuvieron en la caja de la camioneta a punta de pistola, mientras su familia había quedado en la casa rodante y otros dos de los niños en la ruta. “Mi esposa se alcanzó a tirar de la casilla desnuda, porque se estaba bañando y no entendía nada. Ella no sabía dónde estaban los niños y yo por ir a buscar la camioneta no me di cuenta de que dos de mis niños habían quedado tirados en la ruta”, lamentó.
“Nosotros venimos todos los años acá a Mar del Plata y nos hicimos un amigo, Rodrigo, que cuando vino por la avenida Luro, que yo le había mandado la ubicación, los vio que estaban con una pastora y ya me avisó… Ahí me volvió el alma al cuerpo”, sostuvo. Más tarde, la policía encontró el vehículo en un descampado, cerca de una villa.