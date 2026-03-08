Temporal en Mendoza: suspenden festejos de la Vendimia por lluvia, viento y granizo

El temporal en Mendoza que comenzó durante la tarde del sábado y se extendió hasta el mediodía del domingo obligó a suspender y modificar parte de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las intensas lluvias, acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo, impactaron especialmente en el Gran Mendoza y provocaron múltiples inconvenientes tanto para residentes como para turistas que habían llegado a la provincia para participar de los festejos.

Uno de los cambios más importantes fue la reprogramación del acto central de la Vendimia 2026, que originalmente estaba previsto para la noche del sábado en el Teatro Griego Frank Romero Day. Debido a las condiciones climáticas adversas, el espectáculo fue postergado para el domingo a las 21 horas.

Fuerte tormenta de mucha agua convirtió a Mendoza en verdaderos ríos. Imágenes que muestran lo ocurrido en Guaymallén #imágenes #Mendoza #lluvia pic.twitter.com/pI832bLNQV — Marcelo Ortiz (@MarceloOrtizTV) March 7, 2026

Las autoridades provinciales explicaron que la decisión se tomó tras analizar los modelos meteorológicos, que indicaban que el período de inestabilidad persistiría durante parte del domingo pero que luego se produciría una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

Foto: Clarín.

Rutas afectadas y numerosos incidentes

El temporal no solo afectó el cronograma de los festejos vendimiales, sino que también generó complicaciones en distintas zonas de la provincia. Las intensas precipitaciones provocaron cortes en varias rutas, principalmente en sectores de montaña.

🌧️ Fuerte tormenta en la Ciudad de Mendoza. Vecinos reportan lluvias intensas y caída de granizo en distintos sectores. ⚠️ Precaución al circular.#Mendoza #Tormenta pic.twitter.com/5x5LSAN1Ck — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 7, 2026

Entre los caminos más afectados se encuentra un tramo de la Ruta Nacional 7, que conecta con las localidades cordilleranas de Potrerillos y Uspallata. También registraron problemas de circulación las rutas provinciales 52 y 13, debido a acumulación de agua, barro y desprendimientos.

Las tormentas golpearon con mayor intensidad a las localidades del Gran Mendoza, como Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. Además, se reportaron fuertes impactos en zonas como Perdriel, Luján de Cuyo, Lunlunta y Russell en Maipú, así como en distritos del norte de San Martín, Lavalle, Rivadavia y Santa Rosa.

Daños, evacuados y suspensión de eventos

De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, hasta el mediodía del domingo se registraron 193 incidentes relacionados con el temporal. Entre los principales problemas se reportaron árboles caídos, techos dañados, viviendas anegadas y socavones en calles y caminos.

🌩️ La tormenta golpeó Mendoza: lluvia, granizo e inundaciones 🚗 Varias calles se anegaron y el tránsito se volvió complicado, especialmente en el Acceso Sur, mientras que en zonas como Potrerillos se registraron inundaciones en viviendas. Desde Defensa Civil mantienen alerta… pic.twitter.com/D3GJZdpkoz — MDZ Mendoza (@mdz_radio) March 7, 2026

En Luján de Cuyo, además, fue necesario evacuar a 48 turistas que se alojaban en cabañas que resultaron afectadas por las lluvias. Las autoridades trabajaron durante toda la jornada para asistir a las familias perjudicadas y restablecer las condiciones de seguridad en las zonas más afectadas.

Foto: Los Andes.

El mal tiempo también obligó a suspender la tradicional Vendimia Solidaria, un evento benéfico que reúne a figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos con el objetivo de recaudar fondos para distintos proyectos sociales, señaló Clarín.

La Vendimia Solidaria se reprogramará

La celebración, organizada por la Fundación Grupo América, tenía previsto reunir a unos 700 invitados en un almuerzo en la estancia San Isidro y ser transmitida en vivo por televisión. La conducción iba a estar a cargo de los presentadores televisivos Mariana Fabbiani y Marley.

Tras confirmarse la suspensión, Marley explicó en una breve transmisión televisiva que lo más importante del evento es la recaudación de fondos, que no se verá afectada por la cancelación del almuerzo.

Por su parte, el empresario Daniel Vila señaló que la recaudación solidaria de este año ronda los 1,3 millones de dólares y podría incrementarse con nuevas donaciones durante los próximos meses.