Murió un niño de dos años y detuvieron a la madre y al padrastro por presunto maltrato

El menor permaneció internado durante 48 horas con graves lesiones y falleció en un hospital de Merlo. Los investigadores sospechan que fue víctima de una agresión y ambos adultos quedaron detenidos.
La muerte de un niño de 2 años en un hospital de Merlo, en Buenos Aires, generó conmoción y derivó en la detención de su madre y de la pareja de ésta, quienes quedaron bajo investigación por un presunto caso de homicidio agravado.
El pequeño permaneció internado durante 48 horas luego de haber ingresado con múltiples lesiones de gravedad. Finalmente falleció este jueves en el Hospital Eva Perón, donde había sido derivado para recibir atención especializada.
De acuerdo con la investigación, los adultos habían llevado al menor inicialmente al Hospital Héroes de Malvinas y explicaron que las lesiones se habían producido tras una caída de la cama.
Lesiones incompatibles con una caída
Sin embargo, los médicos detectaron heridas y fracturas que resultaban incompatibles con el relato brindado por los responsables del niño.
Según el informe médico, el menor presentaba fractura de cráneo, lesiones en los dedos de las manos y de los pies, hematomas en distintas partes del rostro y una herida sangrante en el hígado.
Ante la gravedad del cuadro y las características de las lesiones, el personal sanitario dio aviso a las autoridades policiales e inició el protocolo correspondiente.
Los investigadores consideran que existen fuertes indicios de que el niño habría sido víctima de una agresión física reiterada.
Detención de la madre y el padrastro
Tras la denuncia de los médicos, la Policía detuvo a la madre del menor, identificada como Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y a su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21.
La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Morón.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la mujer era oriunda de Moreno y que recientemente se había mudado junto a su pareja al barrio Pompeya.
“Todo indica que durante esa convivencia el niño fue golpeado”, señalaron voceros judiciales citados por medios bonaerenses.
La imputación y la investigación
La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía. Se trata de una figura penal que contempla como única pena la prisión perpetua en caso de una eventual condena.
Los investigadores aguardan ahora el resultado de distintas pericias médicas y forenses para reconstruir las circunstancias en las que el menor sufrió las lesiones que finalmente le provocaron la muerte.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para determinar las responsabilidades de los dos detenidos en el caso.