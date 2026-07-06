Vecinalistas impulsarán reclamos por el tren, el corte de gas y el estado de los barrios: las definiciones

La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a reunirse este lunes en Paraná con una agenda centrada en tres ejes: la interrupción del servicio ferroviario entre Paraná y Colonia Avellaneda, el corte de gas natural registrado la semana pasada y el seguimiento de los reclamos presentados por vecinales sobre el estado de los servicios públicos en distintos barrios de la ciudad.

El integrante de la Asamblea, Esteban Rossi, explicó que uno de los principales temas abordados fue la situación del tren metropolitano y anunció que impulsarán un pedido de acceso a la información pública para conocer qué definiciones adoptará el Gobierno provincial.

"Sabemos que está afectando a toda la comunidad del área metropolitana de Paraná la imposibilidad de viajar en tren. Estuvimos reunidos con el secretario de Transporte, pero ahora queremos saber claramente cuál es la idea que tiene la Provincia sobre el futuro del servicio", sostuvo.

Reclamo por el servicio ferroviario

Rossi indicó que el objetivo es obtener precisiones para definir los pasos a seguir. "Vamos a hacer una presentación de acceso a la información pública para tener certezas y, en función de eso, seguir organizándonos", afirmó.

Por su parte, Enrique Mihura cuestionó que las decisiones sobre el transporte se adopten únicamente con criterios económicos.

"Nos preocupa esta forma de hacer política donde el indicador es solamente si el servicio es rentable. El verdadero indicador debería ser mejorar la calidad de vida de los vecinos. La interrupción del tren impide que chicos lleguen a la escuela y que muchas personas puedan trasladarse a un costo accesible", expresó.

Presentarán un reclamo por el corte de gas

Otro de los temas analizados fue la interrupción del suministro de gas natural que afectó a miles de usuarios de Paraná durante varias horas el jueves pasado.

Rossi adelantó que la Asamblea realizará una presentación ante la Dirección de Defensa del Consumidor y solicitará el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. "Queremos saber cuáles fueron las razones porque la verdad es que no tenemos información y hubo mucha gente damnificada. Entendemos que corresponde un resarcimiento porque hubo vecinos que estuvieron un día completo sin acceso al gas natural", manifestó.

Además, cuestionó la falta de inversiones en infraestructura energética. "Queremos que las empresas que tienen la concesión del servicio expliquen qué fue lo que ocurrió. También creemos que la falta de obras y algunas decisiones vinculadas al abastecimiento del gas deben ser esclarecidas", agregó.

Balance de los reclamos barriales

Durante la reunión también se evaluó el avance de los pedidos presentados por más de 25 comisiones vecinales, cuyos representantes participaron de un encuentro realizado la semana pasada con autoridades municipales.

Asamblea vecinalista: repercusiones de los vecinos por el corte de gas y la falta de tren

Según explicó Rossi, actualmente se realiza un seguimiento de cada uno de los reclamos vinculados con alumbrado público, bacheo, mantenimiento de calles y limpieza de arroyos. "Muchos barrios plantearon que las obras siempre llegan primero al centro y que ellos quedan para el final. También hay una gran preocupación por la limpieza de los arroyos ante la posibilidad de lluvias intensas en los próximos meses", señaló.

Los integrantes de la Asamblea indicaron que continuarán realizando gestiones ante distintos organismos para obtener respuestas sobre cada uno de los planteos formulados por los vecinos.