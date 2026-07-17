Blanzaco relevó necesidades en el hospital San José y un centro de salud de Aldea Spatzenkutter

El ministro de Salud recorrió ambos efectores junto a su gabinete técnico para dialogar con los equipos de trabajo, relevar demandas de insumos y coordinar mejoras edilicias y de equipamiento destinadas a fortalecer la atención sanitaria en el departamento.
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a los miembros de su gabinete técnico, recorrió las instalaciones del hospital San José de Diamante y el centro de atención primaria de la salud Maipú de Aldea Spatzenkutter. Durante las visitas institucionales, el funcionario dialogó con los profesionales locales con el propósito de relevar las demandas de insumos y avanzar en acciones concretas orientadas a fortalecer la red de atención pública en el territorio.
Tras reunirse con el personal del hospital San José, Blanzaco señaló: "Este encuentro nos permitió hacer un balance de las acciones que se encuentran en marcha y conocer de primera mano el compromiso del equipo con la atención de la población". El ministro destacó que la jornada permitió establecer una planificación conjunta de iniciativas estratégicas para el corto, mediano y largo plazo, destinadas a consolidar el desarrollo institucional, optimizar los servicios y continuar elevando la calidad de las prestaciones brindadas a la comunidad del departamento, definiéndose mejoras edilicias y de equipamiento electromédico.
Por su parte, la directora del establecimiento, María José Echenique, valoró "la predisposición del doctor Blanzaco para interiorizarse sobre la realidad de nuestro hospital, escuchar a nuestros equipos de trabajo y acompañar los proyectos que buscamos impulsar para seguir fortaleciendo la atención de la salud en beneficio de toda la comunidad". La profesional añadió que la visita fue muy importante para recorrer distintos servicios, intercambiar perspectivas sobre las prestaciones y dar a conocer los desafíos que enfrentan como efector cabecera regional.
Planifican mejoras edilicias y de equipamiento para fortalecer la atención
El hospital San José concretó recientemente importantes tareas de refacción eléctrica y mejoras estructurales en las cubiertas y en el interior del servicio de guardia médica. Actualmente, las cuadrillas avanzan en el reemplazo de aberturas obsoletas y en estado de deterioro por nuevas aberturas de aluminio en el sector de internación general. Se trata de obras civiles gestionadas de forma directa desde el establecimiento de salud y financiadas integralmente con recursos de la cartera sanitaria a través del envío de partidas presupuestarias extraordinarias.
De la recorrida por el edificio de la ciudad cabecera participaron el intendente de Diamante, Ezio Gieco, la secretaria de Gobierno y Desarrollo social municipal, María José Buschiazzo, el senador por el departamento Diamante, Gustavo Vergara, y el diputado provincial, Lenico Aranda, quienes acompañaron el relevamiento de las necesidades de la comunidad.
El ministro también recorrió el CAPS Maipú de Aldea Spatzenkutter
Posteriormente, las autoridades provinciales se dirigieron a Aldea Spatzenkutter, donde visitaron el centro de atención primaria de la salud Maipú. En el lugar se relevaron cuestiones edilicias de las salas y se abordó el funcionamiento diario de la atención médica en la localidad, para lo cual se coordinaron tareas de mantenimiento general junto al presidente comunal Juan Lell. Respecto al resultado de esta última actividad en el departamento, Blanzaco informó que se programaron tareas para mejorar los espacios físicos y se estableció una agenda técnica para concretar los trabajos edilicios en el corto y mediano plazo.