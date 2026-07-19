Se vive el partido en la Fan Zone de Paraná y la plaza central para alentar a Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Cientos de paranaenses siguieron la final del Mundial 2026 entre Argentina y España desde la Fan Zone y la pantalla gigante instalada frente a Plaza 1° de Mayo. Familias, grupos de amigos y turistas viven una tarde de emoción y expectativa.
La Fan Zone de Paraná volvió a convertirse este domingo en uno de los principales puntos de encuentro para seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Desde horas antes del inicio del partido, cientos de vecinos comenzaron a reunirse sobre calle Chile y Bavio, en inmediaciones del shopping La Paz, para alentar a la Selección argentina frente a la pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión.
Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y cornetas, familias enteras, grupos de amigos y turistas fueron ocupando cada espacio disponible para compartir la definición del campeonato del mundo en un clima de entusiasmo y expectativa.
La emoción creció con el correr de los minutos y cada aparición de Lionel Messi en la pantalla fue acompañada por una ovación del público.
En simultáneo, otro importante punto de convocatoria se registró frente a Plaza 1° de Mayo, donde una pantalla gigante instalada en la intersección de Su Santidad Francisco y 25 de Mayo reunió a cientos de personas que eligieron seguir el encuentro en pleno centro de la capital entrerriana.
Una ciudad unida por la pasión mundialista
La pasión futbolera volvió a transformar las calles de Paraná en una verdadera fiesta popular. Muchos asistentes llegaron varias horas antes del inicio del partido para asegurarse un lugar privilegiado y vivir la definición rodeados de otros hinchas.
Durante la previa no faltaron las banderas argentinas, las camisetas de distintas épocas de la Selección y los tradicionales cánticos que acompañaron la espera. El ambiente también estuvo marcado por el permanente aliento hacia el equipo de Lionel Scaloni y por la ilusión de conquistar una nueva estrella.
El operativo de tránsito y seguridad dispuesto por el municipio y la Policía de Entre Ríos permitió que ambas concentraciones se desarrollaran con normalidad, mientras personal sanitario y agentes de tránsito permanecieron apostados en distintos sectores para asistir a los asistentes y ordenar la circulación.
La expectativa se mantuvo en cada jugada y, más allá del resultado, la tarde volvió a reflejar el fuerte sentimiento de pertenencia que despierta la Selección argentina.
Los fanáticos en la Fan Zone de Paraná y la pantalla gigante del centro siguen atentos una vez más, al partido de la selección donde los paranaenses viven con la emoción la final del mundo.