“Este grupo ya escribió una historia”: el emotivo mensaje de Messi antes de la final

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Messi compartió una fotografía de toda la delegación de la Selección Argentina y acompañó la publicación con un emotivo mensaje. El partido se disputará este domingo desde las 16 en el New York New Jersey Stadium.

La imagen fue tomada durante la última noche previa al encuentro decisivo y reunió a todos los integrantes de la delegación. Jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, cocineros y dirigentes posaron juntos antes del descanso.

En el centro de la fotografía aparecen Messi y el entrenador Lionel Scaloni. También formó parte de la imagen el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

El emotivo mensaje de Messi

Junto con la fotografía, Messi reflexionó sobre los años compartidos con la Selección y destacó especialmente el recorrido realizado junto a sus compañeros, más allá de los resultados obtenidos.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino”, comenzó el capitán argentino, quien también resaltó la importancia de compartir el día a día, competir y superar los momentos difíciles como grupo.

El futbolista también agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan diariamente alrededor del seleccionado. En su publicación, remarcó el vínculo que se construyó dentro de la delegación y definió al grupo como una familia.

“Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia”

En el cierre de su mensaje, Messi dejó una de las frases que más repercusión generó entre los hinchas. El capitán señaló que, independientemente de lo que suceda en el partido ante España, el recorrido realizado por el grupo quedará para siempre en el recuerdo.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, expresó antes de cerrar su publicación con un mensaje de aliento para Argentina.

La publicación comenzó rápidamente a circular en redes sociales durante las horas previas a la final. La fotografía muestra una vez más la unión de toda la delegación antes del último partido de la competencia.