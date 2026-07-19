Alerta naranja y amarilla por tormentas: así estará el tiempo este domingo en Entre Ríos

Las tormentas serán protagonistas durante este domingo 19 de julio en gran parte de Entre Ríos, jornada marcada además por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de nivel naranja y amarillo en numerosos departamentos de la provincia.

Los departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador se encuentran bajo alerta naranja. En esas zonas pueden registrarse tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Por otra parte, La Paz, Paraná, Villaguay, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Rosario del Tala, Nogoyá y Diamante permanecen bajo alerta amarilla ante la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños y alteraciones temporarias en las actividades cotidianas.

Cómo estará el tiempo durante la final

En Paraná y buena parte de la zona central se prevén tormentas y chaparrones durante este domingo. Para la capital entrerriana, el pronóstico indica precipitaciones y tormentas fuertes, con una temperatura máxima cercana a los 16 grados.

La situación será más intensa hacia el noreste provincial. En Concordia se esperan tormentas durante la mañana y la posibilidad de nuevos fenómenos hacia la tarde, con una máxima estimada de 18 grados.

En Gualeguaychú, en tanto, podrían registrarse algunos chaparrones y tormentas durante la mañana, mientras que el resto de la jornada permanecería mayormente nublado y fresco, con temperaturas cercanas a los 14 grados.

Qué zonas quedan fuera de las alertas

De acuerdo con el panorama informado, Victoria y Gualeguay son los departamentos donde no se prevén alertas por tormentas para este domingo. No obstante, las condiciones podrían mantenerse inestables en distintos sectores de la provincia.

El SMN advirtió que, bajo alerta amarilla, las precipitaciones acumuladas pueden ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. También pueden producirse ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída de granizo.

En las áreas bajo alerta naranja, los acumulados podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros, además de ráfagas muy intensas y fenómenos severos en forma localizada.

Cuándo comenzaría a mejorar el tiempo

Para este lunes 20 de julio todavía podrían presentarse algunas lluvias o chaparrones aislados en diferentes puntos de Entre Ríos, aunque la tendencia sería hacia una disminución de la inestabilidad.

Además del mejoramiento progresivo, se espera un descenso de las temperaturas después de varios días con condiciones más templadas. En Paraná, por ejemplo, la máxima prevista para el lunes ronda los 14 grados.

Ante la vigencia de las alertas por tormentas, se recomienda seguir las indicaciones oficiales, evitar actividades al aire libre durante los fenómenos más intensos y extremar las precauciones, especialmente durante las horas previas y posteriores a la final del Mundial.