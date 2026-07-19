Así será la ceremonia de la final del Mundial 2026: artistas, horarios y show de medio tiempo

El Mundial 2026 llegará este domingo 19 de julio a su jornada definitiva con la final entre Argentina y España en el New York New Jersey Stadium. Antes del inicio del partido, previsto para las 16 de Argentina, la FIFA llevará adelante una ceremonia de clausura con figuras internacionales de la música y el espectáculo.

La ceremonia comenzará a las 14:30 de Argentina, 90 minutos antes del encuentro. El objetivo será repasar el recorrido de las 48 selecciones que participaron del torneo y representar la diversidad cultural de una competencia disputada por primera vez en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, responsable también de otros grandes eventos internacionales. La FIFA adelantó además que los espectadores presentes en el estadio tendrán una participación activa dentro del espectáculo.

Quiénes estarán en la ceremonia de clausura

Post Malone será una de las principales figuras y encabezará el espectáculo previo a la final del Mundial 2026. También están confirmadas las presentaciones de Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

El streamer IShowSpeed formará parte del evento, mientras que el actor Tom Cruise tendrá una aparición especial. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre cuál será específicamente su participación.

Otro momento destacado estará protagonizado por Jennifer Hudson, quien interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del partido. La cantante integra así una ceremonia que combinará fútbol, música y diferentes expresiones culturales.

El primer show de medio tiempo de una final

La gran novedad del Mundial 2026 llegará una vez disputados los primeros 45 minutos. Por primera vez en la historia de una final de la Copa del Mundo, habrá un espectáculo musical especialmente preparado para el entretiempo.

El show tendrá como figuras principales a Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. También participarán Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, con una intervención de Coldplay.

La FIFA confirmó que la transmisión artística tendrá una duración de 11 minutos y será curada por Chris Martin, líder de Coldplay. La producción estará vinculada además con el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de distintas partes del mundo.

Un espectáculo antes del último partido

El evento también incluirá la participación de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets durante el show de medio tiempo. Su presencia estará relacionada con el mensaje educativo que acompañará la presentación.

De esta manera, la final del Mundial 2026 tendrá una estructura inédita para una Copa del Mundo, con una ceremonia de clausura antes del encuentro y un espectáculo artístico durante el descanso.

La programación comenzará desde las 14:30 y dará paso, a las 16, al partido entre Argentina y España. La FIFA cerrará así una edición que reunió por primera vez a 48 selecciones y que culminará con una de las producciones más ambiciosas realizadas para una final.