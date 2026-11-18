El Club Peñarol de Paraná cumplió 100 años y celebró su aniversario este miércoles con un encuentro que reunió a dirigentes, exjugadores, socios e hinchas de la institución. La jornada incluyó una muestra de fotografías históricas y un acto de descubrimiento de una placa conmemorativa, en reconocimiento a un siglo de actividad deportiva y social. Durante la celebración, referentes del club compartieron con Elonce recuerdos de sus principales logros y analizaron los desafíos que enfrenta la entidad.

El presidente Jorge Montenegro, el vicepresidente Macedonio Fernández y el exdirigente y exjugador Enrique Ibarra participaron de los festejos, acompañados por representantes de la Liga Paranaense de Fútbol y de otras instituciones deportivas. La exposición fotográfica permitió recorrer diferentes etapas de la historia del club, sus campeonatos y las generaciones que formaron parte de la entidad.

El presente de Peñarol y los proyectos de la institución

El presidente Jorge Montenegro destacó el significado de alcanzar el centenario y agradeció la participación de quienes acompañaron la celebración. “Es una alegría enorme compartir estos 100 años con toda la gente tricolor. Estamos haciendo una muestra de lo que ha sido la historia de la institución y también el descubrimiento de la placa de los 100 años”, expresó a Elonce.

Al referirse a la situación actual, Montenegro señaló que la comisión directiva trabaja en la reorganización administrativa y en distintos proyectos para mejorar las instalaciones y la actividad deportiva. “Vamos por el buen camino. Hemos logrado reestructurar la institución, mantener los papeles al día y seguir trabajando en muchas cosas que necesita el club, tanto en lo edilicio como en lo deportivo”, explicó.

El Club Peñarol cumplió 100 años de historia en Paraná

El dirigente sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo la entidad mediante el acompañamiento de socios, colaboradores y nuevas generaciones de dirigentes. En ese sentido, valoró la presencia de antiguos referentes que contribuyeron al crecimiento de Peñarol durante sus diferentes etapas.

Los recuerdos de Enrique Ibarra y el histórico campeonato de 1967

Uno de los testimonios destacados fue el de Enrique Ibarra, exjugador y exdirigente que mantiene un vínculo de más de ocho décadas con la institución. Durante la entrevista recordó su infancia en calle Italia, donde estaba ubicada su casa familiar, y describió la intensa actividad que caracterizaba al club.

Macedonio Fernández / Enrique Ibarra (foto Elonce)

“Ya tengo 82 años dentro del club, son muchos. De muy chico vivía en calle Italia, a mitad de cuadra, y acá estaba mi casa paterna. Vivíamos en el club, era una barriada hermosa. Había boxeo, básquet, fútbol, vóley, béisbol, sóftbol y atletismo. Estaba todo el día lleno de gente”, relató.

Entre los logros deportivos, Ibarra destacó especialmente el primer campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol, conseguido en 1967. “Fue un campeonato que sorprendió a la ciudad de Paraná porque en ese tiempo se sumaba de a dos puntos y al segundo le sacamos nueve. Goleamos a varios equipos grandes de Paraná y fue una satisfacción muy linda para el club”, recordó.

El exjugador también mencionó el protagonismo que tuvo Peñarol en otras disciplinas, particularmente en el básquet femenino, y las actividades sociales que convocaban a vecinos de distintos sectores de la ciudad. “Los fines de semana el club era una fiesta. Venían grandes orquestas de Buenos Aires, se hacían bailes y teníamos mesas de casin y carambola. Era una institución que estaba en actividad prácticamente 12 o 14 horas por día”, señaló.

Los campeonatos que marcaron la historia del club

El vicepresidente Macedonio Fernández recordó los títulos y las generaciones de futbolistas que dejaron su huella en Peñarol. Su vínculo con la institución comenzó durante la infancia, por influencia de su padre, y se mantuvo a lo largo de los años.

“El primer recuerdo es haberme hecho de Peñarol por mi viejo. Después, el campeonato del 67, con ese equipazo invicto, grandes jugadores; también el del 74, el 2005 y el 2010”, enumeró.

Fernández reconoció que el presente exige un esfuerzo permanente para sostener el funcionamiento de la institución y destacó la incorporación de personas que trabajan para renovar sus actividades. “Estamos tratando de ganar el campeonato de la lucha diaria, de poder sacar adelante al club con toda la gente que nos está apoyando. La gente nueva es la que tiene que renovar el club”, manifestó.

En ese contexto, convocó a los simpatizantes a participar activamente de la vida institucional. “Le pido al socio, al hincha: hacete socio, vamos a poner ese granito de arena. Hoy está difícil para todos, pero entre todos lo vamos a sacar adelante. Peñarol es un grande dormido y queremos despertarlo de una vez por todas”, afirmó.

Los siete jugadores de Peñarol que llegaron a Primera con Patronato

Uno de los recuerdos más significativos de la celebración estuvo relacionado con el aporte de Peñarol al plantel de Patronato que disputó el Torneo Nacional de Primera División de 1978.

Fernández recordó que siete futbolistas provenientes de Peñarol se incorporaron al equipo rojinegro para afrontar aquella competencia, luego de que Patronato obtuviera el campeonato local de 1977 y consiguiera la clasificación a través del Torneo Regional de 1978.

“Para que Patronato pudiera llegar a jugar como jugó, tuvo que llevar siete integrantes de acá del club en el año 1978. Fuimos a defender los colores de Patronato”, expresó el vicepresidente, visiblemente emocionado.

Durante su relato mencionó que aquel equipo enfrentó a instituciones como Boca Juniors, Unión, Chacarita, Platense, Atlanta y San Martín de Tucumán, entre otros participantes del certamen. “Fuimos siete jugadores a jugar para Patronato y cumplimos una muy buena campaña”, destacó.

El dirigente también recordó a antiguos compañeros y referentes de la institución, entre ellos Chiquito Barrio y Maca Taborda. La evocación de aquellos años generó uno de los momentos más emotivos del encuentro.

Un siglo de vínculo con el barrio y la comunidad

A lo largo de su historia, Peñarol desarrolló actividades que trascendieron el fútbol y lo convirtieron en un espacio de encuentro para distintas generaciones de vecinos. Los testimonios de Ibarra y Fernández reflejaron la importancia que tuvieron las disciplinas deportivas, los bailes y las reuniones sociales en la vida cotidiana del barrio.

Durante el festejo, los dirigentes agradecieron especialmente a los colaboradores que participaron de la organización de la muestra fotográfica y del acto conmemorativo. También reconocieron el acompañamiento de representantes de la Liga Paranaense de Fútbol y de otros clubes de la ciudad.

La celebración reunió a integrantes de diferentes generaciones, quienes compartieron recuerdos y entonaron el tradicional feliz cumpleaños antes del descubrimiento de la placa por el centenario. El encuentro permitió repasar los principales logros de la institución y renovar el compromiso de continuar trabajando por su crecimiento.

Con 100 años de historia, el Club Peñarol celebró su trayectoria deportiva y social, mientras sus dirigentes plantearon como principal desafío fortalecer la participación de los socios, mejorar las instalaciones y recuperar el protagonismo de la entidad en el deporte paranaense.