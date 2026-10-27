Fotos de alumnas presuntamente editadas con IA: la Escuela Agrotécnica aseguró que no pudo comprobar su difusión

Fotos editadas con IA: la Agrotécnica no confirmó su difusión

La Escuela Agrotécnica Nº 24 de Estancia Grande, al sur de Concordia, aseguró que hasta el momento no pudo comprobar la existencia ni la difusión de fotografías de alumnas presuntamente adulteradas con inteligencia artificial. La rectora, Norali Paleico, explicó que corresponde a la Justicia determinar qué ocurrió y confirmó que la institución continuará trabajando con estudiantes y familias.

Las declaraciones se conocieron después de una reunión realizada este lunes en el establecimiento educativo, que se extendió durante más de dos horas. Participaron directivos y padres de alumnos para analizar la situación denunciada y acordar medidas de acompañamiento.

En diálogo con Diario Río Uruguay, Paleico señaló que la escuela no cuenta con elementos que permitan confirmar la circulación de las imágenes. “No tenemos hoy algo fehaciente. Pero tampoco somos la Justicia”, sostuvo.

Cómo comenzó la denuncia por las supuestas imágenes editadas

La rectora relató que el caso llegó a conocimiento de las autoridades escolares el viernes, cuando un estudiante informó a un preceptor que un compañero presuntamente tenía en su teléfono fotografías de alumnas modificadas mediante inteligencia artificial.

El preceptor comunicó la situación al equipo directivo, que comenzó a aplicar los procedimientos institucionales. Sin embargo, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, la información llegó a las familias y comenzó a circular en redes sociales.

Ese mismo viernes se convocó a una reunión con padres y se elaboró un acta. “Nosotros como institución tenemos pasos a seguir y no podemos solamente escuchar lo que dice uno de los alumnos”, explicó Paleico.

La directiva indicó que los estudiantes mencionados cursan tercer año y tienen aproximadamente 14 y 15 años.

La escuela no pudo comprobar la circulación de fotografías

Paleico sostuvo que, hasta el momento, ni los docentes ni las autoridades escolares pudieron verificar que las imágenes denunciadas existan o hayan sido compartidas.

“Estuve hablando con los chicos del centro de estudiantes, que tienen a lo mejor más acceso a redes que nosotros, y nadie vio nada”, manifestó.

La rectora aclaró que esa falta de confirmación dentro de la escuela no significa que se haya descartado la denuncia, ya que la investigación corresponde a las autoridades judiciales.

En ese sentido, mencionó que algunas familias habrían realizado presentaciones judiciales y que se adoptaron medidas sobre teléfonos de estudiantes señalados en el caso.

“Pueden ser totalmente inocentes, como pueden ser culpables. Eso lo tiene que establecer la Justicia”, remarcó.

Qué medidas adoptó la Escuela Agrotécnica

La rectora explicó que el viernes se informó lo ocurrido a la supervisión educativa y se presentó la documentación correspondiente al protocolo de intervención ante situaciones complejas.

Además, el equipo directivo mantuvo reuniones con las familias de los alumnos mencionados y comenzó a organizar nuevas instancias de acompañamiento.

“Es importante, es grave, pero nosotros, como escuela, no podemos juzgar, denunciar o echar”, expresó Paleico, al remarcar que la institución debe actuar dentro de sus competencias y preservar la privacidad de los menores.

La docente también señaló que el establecimiento ya venía desarrollando actividades sobre convivencia, uso responsable de redes sociales, cuidado de la imagen personal y ciberacoso.

“La tutora está trabajando mucho todo lo que es el cuidado del cuerpo, el cuidado personal, las imágenes del otro y el trato”, detalló.

Los acuerdos alcanzados con las familias

Durante la asamblea del lunes, padres y directivos coincidieron en la necesidad de fortalecer la comunicación ante cualquier situación que afecte a los estudiantes.

Paleico explicó que se acordó promover el contacto directo con tutores, preceptores y autoridades escolares para abordar los problemas desde el primer momento.

“Si hay una problemática puntual, que el estudiante se dirija a la tutora, al preceptor, a quien le tiene confianza. Y si habla con la mamá, que la mamá venga a la escuela”, resumió.

También surgió la propuesta de organizar talleres para estudiantes y familias, además de gestionar acompañamiento psicológico grupal.

“Muchos papás a lo mejor no tienen los recursos para acceder a un psicólogo, así que se va a trabajar en eso”, indicó la rectora.

Solicitarán acompañamiento al Consejo General de Educación

La institución enviará el acta de la reunión a la supervisión educativa para informar los acuerdos alcanzados y solicitar herramientas de acompañamiento.

“Vamos a ver cómo nos ayudan desde el Consejo General de Educación, qué herramientas nos dan”, señaló Paleico.

Por otra parte, dos madres que participaron de la asamblea manifestaron su malestar por la ausencia de la supervisora de Educación Secundaria.

Según expresaron a Diario Río Uruguay, la funcionaria no concurrió al encuentro debido a problemas de movilidad.

Mientras la Justicia continúa investigando la denuncia sobre las presuntas fotografías adulteradas con inteligencia artificial, la Escuela Agrotécnica Nº 24 mantendrá las acciones de prevención y acompañamiento acordadas con las familias.