Jubilaciones de noviembre 2026: cuánto cobrarán con el aumento del 1,9% y qué pasará con el bono

Las jubilaciones de noviembre 2026 aumentarán un 1,9%, de acuerdo con la inflación de septiembre informada por el INDEC. El haber mínimo llegará a $444.027,73, mientras que, si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $514.027,73.
Las jubilaciones de noviembre 2026 tendrán un aumento del 1,9%, en línea con el índice de inflación de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta actualización, el haber mínimo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alcanzará los $444.027,73, sin contemplar el bono extraordinario que el Gobierno nacional suele otorgar a los beneficiarios de menores ingresos.
El incremento se aplicará automáticamente mediante la fórmula de movilidad previsional establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que determina ajustes mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con dos meses de diferencia.
De esta manera, el dato de inflación de septiembre, que fue del 1,9% y acumuló una variación interanual del 33,4%, definió el porcentaje de actualización correspondiente al penúltimo mes del año. El ajuste alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de asignaciones sociales.
Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026
Con la aplicación del aumento, los nuevos montos de las principales prestaciones de ANSES quedarán establecidos de la siguiente manera, sin incluir posibles refuerzos extraordinarios:
Jubilación mínima: $444.027,73.
Jubilación máxima: $2.989.061,80.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19.
Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42.
Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42.
La jubilación mínima constituye el ingreso previsional más bajo del régimen general y es una referencia para millones de jubilados y pensionados. En tanto, el haber máximo corresponde a quienes reúnen las condiciones para acceder a las prestaciones más elevadas del sistema.
El aumento también impactará en otras prestaciones que se actualizan mediante el mecanismo de movilidad, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.
Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados
Una de las principales incógnitas para noviembre es la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional viene pagando a jubilados y pensionados de menores ingresos.
Hasta el momento, el Ejecutivo no confirmó oficialmente si mantendrá el refuerzo durante noviembre. Su otorgamiento requiere una decisión específica, independiente de la actualización automática de los haberes.
En caso de que se ratifique el pago por el mismo monto, los jubilados que perciben la mínima cobrarán un total de $514.027,73, resultado de sumar los $444.027,73 del haber actualizado y los $70.000 adicionales.