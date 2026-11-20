La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto por 1.095 presuntas estafas vinculadas con Generación Zoe. El perjuicio investigado superaría los 16 millones de dólares. Además, ordenaron profundizar la investigación por lavado de activos y revisar la situación de otros 22 imputado
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto por 1.095 presuntas estafas con Generación Zoe y ordenó avanzar en nuevas medidas para determinar el destino del dinero captado por la organización. La resolución también dispuso profundizar la investigación por presunto lavado de activos y revirtió gran parte de los sobreseimientos que habían beneficiado a otras 22 personas vinculadas con la estructura empresarial.
La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en el marco de una causa que reúne la mayor cantidad de denuncias contra la organización encabezada por Cositorto. Según la investigación, las maniobras habrían ocasionado un perjuicio económico superior a 16 millones de dólares, además de cuatro millones de pesos, 6.500 euros y bienes cuyo valor todavía no pudo determinarse.
El fallo representó un nuevo avance judicial en el expediente, ya que confirmó las acusaciones contra el principal imputado y dispuso continuar con distintas líneas de investigación. Entre ellas, se destacó la reconstrucción de movimientos bancarios, transferencias y operaciones con activos digitales para establecer qué ocurrió con los fondos entregados por los inversores.
Por qué confirmaron el procesamiento de Cositorto
La investigación examinó las operaciones desarrolladas por Generación Zoe entre 2019 y abril de 2022. Durante ese período, la organización comercializaba cursos de coaching, liderazgo y trading, al mismo tiempo que ofrecía oportunidades de inversión con rendimientos que comenzaban en el 7% mensual en dólares.
Los magistrados analizaron el funcionamiento del sistema y consideraron que los pagos iniciales realizados a determinados inversores no demostraban la existencia de una actividad económica capaz de sostener las ganancias prometidas.
En ese contexto, la Cámara rechazó el planteo de la defensa de Cositorto, que había atribuido el derrumbe de la organización a una supuesta "corrida mediática". Para el tribunal, los elementos reunidos permitieron sostener la hipótesis de un esquema de captación de fondos con características propias de una estafa piramidal.
Reabrieron la investigación sobre otros 22 imputados
Otro de los puntos centrales de la resolución estuvo relacionado con la situación procesal de personas que habían sido desvinculadas de la causa mediante sobreseimientos.
La Sala I revocó gran parte de las decisiones adoptadas por la jueza Alejandra Alliaud y dispuso la falta de mérito para 22 imputados. Esta medida no implica una declaración de culpabilidad ni de inocencia, sino que permite mantener abierta la investigación mientras se incorporan nuevas pruebas.
Entre las personas alcanzadas por la decisión judicial se encuentran Facundo Maringolo, Martín Rodríguez, Evelyn Cameille, Micaela Liporacci, Federico Aguirre, Matías Zamorano y Norman Próspero. Según las actuaciones, se investigan sus posibles responsabilidades en tareas operativas y en el manejo de fondos dentro de Generación Zoe, publicó Iprofesional.
Investigarán el destino de los fondos captados
La Cámara también ordenó profundizar una línea vinculada con el presunto lavado de activos. El objetivo será reconstruir el recorrido del dinero recibido por la organización e identificar posibles operaciones destinadas a ocultar su origen o destino.
La medida alcanzó a 12 imputados, entre ellos Leonardo Cositorto, el exvicepresidente de Generación Zoe, Maximiliano Batista, y el contador Miguel Echegaray.
Para avanzar con esta investigación, la Justicia deberá analizar cuentas bancarias, billeteras virtuales, transferencias, movimientos de criptomonedas y adquisiciones de bienes. También se buscará determinar si los fondos fueron utilizados para comprar inmuebles o vehículos.