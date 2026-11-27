Los jubilados por moratoria que todavía tienen cuotas pendientes recibirán en diciembre de 2026 el haber actualizado y la segunda parte del aguinaldo, con los descuentos correspondientes. El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) no implica que se cobren dos cuotas del plan de regularización.

La cuota de la moratoria continuará descontándose de la jubilación mensual mientras existan obligaciones pendientes. Sobre el aguinaldo también se aplica el aporte a la obra social, por lo que el importe bruto será diferente del dinero finalmente depositado.

Según la información publicada por Ámbito, la actualización prevista para diciembre es del 2,17% y ubicaría la jubilación mínima en $453.796,70. Para quienes percibieron el beneficio durante todo el semestre, el medio aguinaldo correspondiente a ese haber sería de $226.898,35 brutos.

La cuota de moratoria no se duplica por el aguinaldo

Los jubilados por moratoria regularizaron períodos de aportes faltantes para acceder a su prestación. Cuando esa deuda se financió mediante un plan, las cuotas pendientes se descuentan directamente de los haberes.

En diciembre se liquidan tanto la jubilación ordinaria como el SAC, pero la cuota mensual del plan no vuelve a descontarse como una segunda obligación sobre el aguinaldo. Esa diferencia es importante para interpretar el recibo.

El valor de la cuota puede variar según el régimen de regularización y las actualizaciones que correspondan. Por eso, conviene revisar el importe efectivamente liquidado y no tomar como referencia únicamente lo descontado en noviembre.

Qué pasa con PAMI y el bono extraordinario

El aporte a PAMI representa un 3% sobre la jubilación mínima y un 6% sobre el tramo que supera ese piso. La retención también alcanza al aguinaldo, a diferencia de la cuota de moratoria, que no se duplica.

La información difundida sobre diciembre contempla, además, un refuerzo de $70.000 para quienes cobran la mínima y reúnen los requisitos. Para haberes superiores, el acceso a un importe proporcional depende de los límites establecidos.

Ese bono no integra la base de cálculo del aguinaldo. El SAC se determina sobre el mejor haber mensual del semestre, sin sumar el refuerzo extraordinario, y corresponde proporcionalmente cuando no se cobró la prestación durante todo el período.

Cómo consultar cuánto se cobrará en diciembre

El ingreso de bolsillo de los jubilados por moratoria dependerá de la cuota pendiente, el aporte de obra social y otros descuentos autorizados. Dos personas con el mismo haber bruto pueden recibir depósitos diferentes.

Para conocer la liquidación, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego deben acceder a “Jubilaciones y Pensiones” y seleccionar “Consultar recibos de haberes”.

El comprobante permite identificar por separado el haber mensual, el aguinaldo, la cuota de moratoria y las retenciones. Revisar esos conceptos ayuda a distinguir los descuentos habituales de las modificaciones correspondientes a diciembre.