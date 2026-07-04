Fotos y video: el taller de Folclore de UADER ensayó para el Gran Pericón del 9 de julio en la Plaza de las Naciones

REDACCIÓN ELONCE
El Gran Pericón del taller de Folclore de UADER ya se prepara para celebrar el Día de la Independencia. Con decenas de bailarines de distintas edades, los ensayos se desarrollan en Paraná con vistas a la presentación del próximo 9 de Julio.
El Gran Pericón del taller de Folclore de UADER comenzó a tomar forma con los ensayos que se realizaron en la Plaza de las Naciones de Paraná, donde alumnos y profesores ajustan los últimos detalles de cara a la tradicional presentación que tendrá lugar el próximo 9 de Julio. La propuesta reúne a participantes de diferentes generaciones con el objetivo de celebrar el Día de la Independencia a través de una de las danzas más representativas del folclore argentino.
La actividad es organizada por el Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y cada año convoca a vecinos que desean sumarse a esta expresión artística, sin necesidad de contar con experiencia previa en el baile. La iniciativa busca mantener vivas las tradiciones nacionales y generar un espacio de encuentro entre personas de distintas edades.
Durante uno de los ensayos, el profesor Juan Carlos “Tati” Colombo explicó cómo avanzan los preparativos y destacó la importante participación que ya tiene la propuesta.
Una tradición que convoca a bailarines de todas las edades
En diálogo con la prensa, Colombo expresó: “Estamos con los ensayos previos para el Pericón nacional que se va a realizar en la Plaza de las Naciones con el taller de Folclore que pertenece al Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)”.
Además, remarcó el entusiasmo que genera esta actividad en la comunidad. “Como es tradicional este Pericón nacional, hoy tenemos una gran cantidad de gente para poder realizar esto”, señaló. Luego precisó el nivel de convocatoria alcanzado hasta el momento: “Tenemos 47 parejas hasta el momento”, detalló, al tiempo que explicó que participan jóvenes de entre 16 y 17 años junto a adultos de más de 70 años.
El docente también buscó transmitir tranquilidad a quienes aún dudan en sumarse al evento y destacó que se trata de una coreografía accesible para cualquier persona. “No es nada sofisticado este Pericón, es muy fácil para bailarlo. Acá aprovechan, vienen, practican una vez o dos y sale todo bien”, recalcó.
Ensayos abiertos y un espacio para fortalecer las raíces
Respecto a la preparación de la presentación, Colombo explicó que el trabajo comenzó varias semanas antes de la fecha patria. “Tomo todo el mes de junio, con cuatro o cinco ensayos. Estamos bastante bien”, comentó al referirse a la organización de las clases.
Asimismo, recordó que el taller de Folclore funciona regularmente en la Vieja Usina y mantiene abiertas sus puertas para quienes deseen incorporarse. “Se convoca ahí a la gente y los martes, en la hora de folclore, bailamos un rato y después ensayamos el Pericón”, indicó.
Finalmente, el profesor destacó el valor social que tiene esta propuesta más allá del aprendizaje de las danzas tradicionales. “Lo lindo es la sociabilización que hacen entre todos por la diversidad de edades que hay. Nosotros somos hacedores de cosas, pero si no están ellos (los alumnos), no podemos hacer nada”, afirmó.
El Gran Pericón del taller de Folclore de UADER se presentará el próximo 9 de julio a las 15 en la Plaza de las Naciones, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una de las expresiones más emblemáticas de la cultura popular argentina.