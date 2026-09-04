Quini 6: con dos sorteos vacantes, a cuánto se fue el pozo acumulado para este domingo

A cuánto se fue el pozo acumulado para este domingo.

El reciente sorteo del Quini 6 -el miércoles pasado, número 3.405- finalizó sin apostadores que hayan logrado acertar seis números en las categorías principales del juego, al igual que la jugada anterior, del domingo 30 de agosto.

Tras esto, la Lotería de Santa Fe confirmó que pondrá en juego una suma estimada de $ 12 mil millones para el próximo sorteo. La expectativa crece en todo el país tras confirmarse los resultados definitivos de la última jornada.

Los números sorteados el miércoles 2 en cada categoría

Durante la transmisión oficial, se dieron a conocer las bolillas correspondientes a cada sorteo. En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 00 - 45 - 10 - 26 - 05 - 22. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 16 - 22 - 03 - 02 - 44 - 24. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos.

Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 14 - 34 - 07 - 02 - 38 - 25. Al igual que las dos primeras modalidades, el pozo quedó vacante.

Ganadores en la modalidad Siempre Sale

A pesar de que todos los pozos principales quedaron vacantes, la jornada dejó un saldo positivo para otros apostadores.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 38 - 31 - 10 - 05 - 02 - 08. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 30 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 12 millones cada uno.

Cómo se componen los $ 12 mil millones

De cara al próximo sorteo, la Lotería de Santa Fe detalló la estructura formal de los premios en disputa. El monto total estimado de $ 12 mil millones se divide en diferentes pozos individuales según cada categoría de juego.

La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo : presenta un monto estimado de $ 1.950.000.000

: presenta un monto estimado de $ 1.950.000.000 La Segunda : ofrece un pozo acumulado de $ 2.300.000.000

: ofrece un pozo acumulado de $ 2.300.000.000 Revancha : proyecta un premio de $ 7.050.000.000

: proyecta un premio de $ 7.050.000.000 Siempre Sale : asegura una base de $ 500.000.000

: asegura una base de $ 500.000.000 Extra: contempla una suma de $ 200.000.000

Fecha, horario y transmisión oficial en vivo

El próximo sorteo se llevará a cabo el día domingo 6 de septiembre. El evento televisivo comenzará puntualmente a las 21.15, según la grilla programada por la institución organizadora.

La extracción de las bolillas ganadoras se realizará desde la sala de sorteos oficial de la Lotería de Santa Fe. Desde la organización oficial del evento destacan, mediante su tradicional lema, que el Quini "LO CAMBIA TODO".

El público apostador podrá seguir todas las alternativas del sorteo a través de diversas plataformas de comunicación. La transmisión en vivo llegará a todo el país para garantizar la transparencia habitual de los resultados.