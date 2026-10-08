La CGT se moviliza este jueves en defensa de la industria nacional

La CGT marcha este jueves en defensa de la industria nacional

La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una movilización en defensa de la industria nacional, con una concentración prevista para las 15.30 frente a la Secretaría de Industria de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. La central sindical resolvió realizar la protesta sin convocar a un paro general de actividades.

Vale destacar que la manifestación fue anunciada bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y tendrá como principales ejes los reclamos por la situación productiva, el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores. Fue adoptada durante una reunión ampliada de la conducción cegetista, realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). En ese encuentro, los dirigentes analizaron la situación económica y definieron continuar con un esquema de movilizaciones.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, explicó que la convocatoria respondió a la preocupación de los sindicatos por la evolución del empleo, la actividad industrial y los ingresos de los trabajadores.

El dirigente sostuvo que, durante la reunión, los representantes gremiales analizaron distintos indicadores económicos y sociales, entre ellos la situación del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo.

Además, manifestó su desacuerdo con la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que podría afectar la producción local y la continuidad de puestos de trabajo.

La CGT descartó un paro nacional

Aunque algunos sectores sindicales plantearon la posibilidad de avanzar con una nueva huelga general, la conducción de la CGT resolvió mantener por el momento una estrategia de movilizaciones.

La decisión marcó una diferencia respecto de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que anunciaron un cronograma de protestas con la intención de realizar un paro hacia fines de octubre.

La convocatoria de este jueves se concentrará frente al edificio de la Secretaría de Industria, ubicado sobre avenida Julio A. Roca al 651, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué dirigentes participaron de la decisión

La reunión sindical contó con la participación de integrantes de la conducción de la CGT, entre ellos Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de referentes de distintos gremios nacionales.

También participaron dirigentes como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Hugo Moyano, entre otros representantes sindicales.

Durante el encuentro se resolvió, además, acompañar la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, en el marco de los reclamos relacionados con el financiamiento de las universidades nacionales.

La central obrera anticipó que la movilización en defensa de la industria formará parte de un plan de acciones sindicales que continuará durante las próximas semanas.

Entre las iniciativas mencionadas por los dirigentes apareció la posibilidad de organizar una nueva marcha federal, aunque no se informó una fecha concreta para su realización.