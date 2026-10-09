El rector de la UNER advirtió que el presupuesto 2027 está un tercio por debajo de las necesidades

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo, expresó su preocupación por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el proyecto de presupuesto nacional para 2027 contempla recursos que, según estimaciones del sistema universitario, se encuentran un tercio por debajo de las necesidades de las casas de estudio. En diálogo con Elonce, también confirmó que solicitarán reuniones con legisladores nacionales por Entre Ríos para abordar la situación.

El funcionario universitario explicó que el conflicto lleva prácticamente un año, desde la aprobación de la normativa por parte del Congreso, el posterior veto presidencial y su rechazo legislativo. A ello se sumaron distintas presentaciones judiciales y una nueva apelación del Gobierno nacional contra una resolución que ordenó aplicar disposiciones de la ley.

“Los otros dos poderes han aprobado la ley y han confirmado la aplicación, y sigue el dilatamiento de esto”, sostuvo Arbelo, al referirse a las decisiones legislativas y judiciales. Además, señaló que existen resoluciones favorables a la aplicación de artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles, aunque aclaró que todavía resta una definición judicial sobre el fondo de la controversia.

El presupuesto universitario y sus consecuencias

El rector sostuvo que el desfinanciamiento no afecta únicamente a los salarios de docentes y no docentes, sino también a las posibilidades de acceso a la educación superior y al desarrollo científico y tecnológico de la provincia.

“La universidad no investiga para sí misma. La universidad está inserta en un territorio y la misión y el objetivo es el progreso de la región en la cual está inserta”, manifestó.

En ese sentido, explicó que aproximadamente el 90% del presupuesto del sistema universitario público nacional se destina al pago de salarios. La pérdida de poder adquisitivo, según describió, provocó que algunos docentes solicitaran licencias, renunciaran o buscaran otros empleos para complementar sus ingresos.

“Hay un porcentaje de docentes que han renunciado, pedido licencia por algunos de estos motivos, y otro gran porcentaje que ha recurrido al pluriempleo”, afirmó.

Convocarán a diputados y senadores de Entre Ríos

Ante la discusión del presupuesto nacional para el próximo año, Arbelo adelantó que la universidad solicitará reuniones con los diputados y senadores nacionales que representan a Entre Ríos.

“Estamos pidiendo formalmente en los próximos días reuniones con legisladores nacionales de Entre Ríos”, confirmó.

El objetivo será explicar las dificultades presupuestarias y plantear alternativas para cubrir los recursos que, de acuerdo con las estimaciones universitarias, faltan en el proyecto presentado por el Ejecutivo.

El rector indicó que el Consejo Superior de la UNER también convocó al gobernador provincial a intervenir, dentro de sus posibilidades institucionales, en las negociaciones vinculadas con el financiamiento universitario.

La UNER tiene presencia en más de 40 municipios

Arbelo destacó que la universidad desarrolla actividades académicas, de investigación y extensión en más de 40 municipios entrerrianos, mediante convenios, cursos y capacitaciones.

La institución cuenta con nueve facultades y más de 50 propuestas académicas, cuyos programas permiten acercar la educación superior y distintas iniciativas de formación a numerosas localidades.

“Nosotros hoy, con gran esfuerzo, seguimos sosteniendo, pero vemos que si el presupuesto del año que viene no tiene algún acomodamiento al respecto, son situaciones que cada vez se hacen más complejas para la universidad”, advirtió.

También aclaró que, por el momento, la UNER puede afrontar sus gastos básicos de funcionamiento, aunque señaló que la continuidad de las restricciones presupuestarias podría afectar progresivamente sus actividades de extensión y vinculación territorial.

Confirmaron la participación en la marcha federal universitaria

Finalmente, Arbelo confirmó que la UNER acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, con una movilización central hacia el Congreso de la Nación y actividades en distintas ciudades del país.

“Todas las universidades, la nuestra aquí en la provincia también, están convocando en todas nuestras ciudades sede a esta quinta marcha”, expresó.

La UNER reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El rector extendió la invitación a la comunidad entrerriana y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar la continuidad de las funciones educativas, científicas y sociales de las universidades públicas.

“No es un reclamo para la universidad en sí misma, sino que tiene que ver con las posibilidades del territorio y con lo que la universidad puede aportar en él”, concluyó.