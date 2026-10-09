Docentes entrerrianos cobrarán el complemento salarial de septiembre con aumento de 3,5%: cuándo se depositará

Los docentes entrerrianos cobrarán el complemento salarial de septiembre el próximo jueves 15 de octubre, según informó el Gobierno de Entre Ríos. El pago corresponde al incremento del 3,5% aplicado sobre los conceptos remunerativos y permitirá completar la liquidación de los haberes correspondientes al mes pasado.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 3315/26, que establece el aumento salarial para el sector docente. La diferencia será abonada a través de una liquidación complementaria, ya que los sueldos de septiembre fueron depositados previamente sin incorporar ese incremento.

De esta manera, los trabajadores de la educación de la provincia percibirán el monto correspondiente a la actualización salarial, que se sumará a los haberes ya liquidados. El depósito está previsto para el jueves 15 de octubre, de acuerdo con la comunicación oficial.

Cómo y cuándo se aplicará el aumento salarial docente

El incremento del 3,5% se calcula sobre los conceptos remunerativos que integran la liquidación salarial de los docentes entrerrianos. Por ese motivo, el pago complementario busca cubrir la diferencia correspondiente a septiembre.

Desde el Gobierno provincial precisaron que la acreditación se realizará mediante una liquidación adicional. Esto significa que no se trata de un nuevo sueldo, sino del reconocimiento de la diferencia generada por la aplicación del aumento establecido en el decreto. Los montos dependerán de los conceptos remunerativos que correspondan a cada liquidación salarial.

La fecha anunciada para el depósito es el jueves 15 de octubre, jornada en la que los docentes de Entre Ríos recibirán la diferencia salarial correspondiente al mes de septiembre.

El pago se suma a los haberes que ya fueron liquidados y responde a la actualización dispuesta por el Ejecutivo provincial a través del Decreto 3315/26. Con esta acreditación, el Gobierno entrerriano completará el pago del incremento del 3,5% correspondiente a septiembre para los trabajadores docentes alcanzados por la medida.