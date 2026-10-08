Frigerio reunió a su gabinete y anunció avances para conectar todas las escuelas

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, en Paraná, donde se evaluaron los avances de la gestión provincial en educación, salud, obra pública y financiamiento. Durante el encuentro, del que participaron ministros y secretarios, se destacó la próxima licitación destinada a garantizar la conectividad en todas las escuelas urbanas y rurales de Entre Ríos.

La reunión permitió realizar un seguimiento de las principales acciones desarrolladas por los distintos ministerios y organismos provinciales. Entre los temas abordados estuvieron las obras de infraestructura educativa, la incorporación de herramientas tecnológicas en los establecimientos escolares, cuestiones sanitarias y el estado de diferentes proyectos legislativos.

Al finalizar el encuentro, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno era ampliar el acceso a internet en las instituciones educativas. En ese sentido, anticipó que la provincia avanzaba hacia una nueva instancia de contratación para extender el servicio.

Preparan una licitación para conectar todas las escuelas

"Estamos próximos a llamar a licitación para tener el ciento por ciento de las escuelas urbanas y rurales conectadas, que es el gran desafío que nos hemos planteado como gobierno", afirmó Cuenca al referirse a las políticas de conectividad educativa.

El funcionario sostuvo que garantizar el acceso a internet constituía una herramienta necesaria para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especialmente en establecimientos ubicados en zonas rurales, donde la disponibilidad de servicios tecnológicos representaba uno de los desafíos del sistema educativo.

Asimismo, explicó que la conectividad no solo permitiría ampliar las posibilidades pedagógicas de los estudiantes, sino también facilitar las tareas administrativas y el funcionamiento de las plataformas utilizadas por docentes y equipos directivos.

La conectividad y su importancia para el sistema educativo

"En el siglo en el que estamos es muy necesaria la conectividad para todo tipo de situaciones, para la tecnología, en el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, como así también para el seguimiento de los controles, la carga de datos y el uso del sistema SAGE", remarcó el titular del CGE.

En ese marco, durante la reunión también se efectuó un seguimiento de las obras educativas y de la planificación general del sistema provincial. Los funcionarios repasaron las acciones en marcha y las necesidades de infraestructura de los establecimientos.

Cuenca insistió en que la política de conectividad debía alcanzar a la totalidad de las instituciones, independientemente de su ubicación geográfica. "Trabajamos para que todas las escuelas estén conectadas urbanas y rurales", sostuvo, al reafirmar el objetivo planteado por la administración provincial.

Sidecreer presentó los resultados de sus nuevas líneas de financiamiento

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la presentación de los resultados de las herramientas financieras implementadas por el Sistema de Crédito de Entre Ríos SA (Sidecreer). Su presidente, Mariano Reyno Buch, expuso los primeros datos correspondientes a las líneas habilitadas dos semanas atrás.

Según la información presentada durante la reunión, el plan de refinanciamiento de Sidecreer alcanzó a 1.378 personas, una cantidad que superó el cupo previsto inicialmente para esta herramienta. La iniciativa estuvo orientada a facilitar la reorganización de compromisos financieros de los usuarios.

Por otra parte, se informó que 880 personas solicitaron adelantos de haberes, otra de las alternativas incorporadas recientemente. Esta modalidad estuvo destinada a ofrecer acceso anticipado a una parte de los ingresos para afrontar necesidades económicas de corto plazo.

Creció la demanda de tarjetas y alternativas de crédito

Durante la exposición también se detalló que, a lo largo de septiembre, se registraron 347 solicitudes de nuevas tarjetas Sidecreer. Los datos fueron presentados como parte del seguimiento de las herramientas de financiamiento disponibles para las familias entrerrianas.

Desde el organismo señalaron que las nuevas líneas buscaron atender diferentes situaciones económicas, tanto mediante adelantos de haberes como a través de mecanismos de refinanciación de obligaciones existentes. La cantidad de solicitudes permitió evaluar la respuesta inicial de los usuarios.

En particular, el hecho de que el plan de refinanciamiento superara el cupo originalmente establecido fue uno de los resultados expuestos ante el gabinete. Sin embargo, no se precisaron los montos totales involucrados ni si estaba prevista una ampliación de los beneficios.

Seguimiento de obras públicas, salud y proyectos legislativos

Además de los anuncios vinculados con educación y financiamiento, los funcionarios provinciales analizaron cuestiones relacionadas con el área de salud y el avance de distintas obras públicas. Estos asuntos formaron parte del repaso general de las acciones desarrolladas por la administración entrerriana.

Durante el encuentro también se examinó el estado de diferentes proyectos de ley. No obstante, la información oficial no detalló cuáles fueron las iniciativas legislativas evaluadas ni las definiciones adoptadas sobre cada una de ellas.

La reunión encabezada por Frigerio se enmarcó en las instancias de seguimiento de la gestión provincial. Entre los principales resultados comunicados se destacaron la preparación de una licitación para extender la conectividad escolar y la evaluación de las primeras dos semanas de funcionamiento de las nuevas herramientas financieras de Sidecreer.