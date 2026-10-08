Frigerio tomó juramento al Consejo de la Magistratura para el período 2026-2028

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos inició una nueva etapa con la incorporación de sus integrantes para el período 2026-2028. El gobernador Rogelio Frigerio les tomó juramento en la Casa de Gobierno y destacó la responsabilidad del organismo en la selección de magistrados y funcionarios judiciales.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco, con la presencia del presidente del Consejo, Mauro Vazón, autoridades del Superior Tribunal de Justicia y representantes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. También participaron colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el acto, Frigerio sostuvo que la provincia necesita una Justicia “independiente, profesional y transparente”. Vinculó ese objetivo con los procedimientos de selección y con la confianza de la sociedad en las instituciones.

La selección de magistrados

“Necesitamos que lleguen los mejores. Por su capacidad, por sus antecedentes y por su desempeño. Y necesitamos que la sociedad pueda confiar en la transparencia de ese proceso”, manifestó el gobernador.

El Consejo tiene a su cargo los concursos y la elaboración de las ternas de aspirantes a cargos judiciales. Luego, esas propuestas son consideradas por el Poder Ejecutivo y el Senado dentro de sus respectivas competencias constitucionales.

El mandatario también repasó la reforma de la ley que regula el organismo. Señaló que los cambios buscan mejorar su funcionamiento, agilizar la selección y avanzar en la cobertura de cargos vacantes.

Los concursos en marcha

Entre las reglas incorporadas se encuentran mecanismos de evaluación de antecedentes y oposición, pruebas escritas anónimas e iguales para los postulantes, jurados integrados por especialistas y pautas de publicidad de los procesos.

Según los datos expuestos durante la ceremonia, 76 de las 112 vacantes de jueces, fiscales y defensores se encuentran en proceso de concurso. La cifra representa aproximadamente el 68% del total de cargos pendientes de cobertura.

Las convocatorias incluyen vocalías de cámaras, tribunales de juicio y apelaciones y cargos de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. Para las vacantes de las Cámaras de Apelaciones están previstos exámenes de oposición en noviembre.

El trabajo de la nueva integración

Frigerio valoró los acuerdos alcanzados entre los sectores que integran el Consejo y pidió sostener ese intercambio. “Ese diálogo tiene que continuar”, afirmó, al plantear la necesidad de avanzar con los concursos y cubrir las vacantes con profesionales preparados e independientes.

“Yo creo en la división de poderes. Creo en una Justicia independiente. Y creo que cada poder tiene que ejercer plenamente las responsabilidades que le asigna nuestra Constitución”, expresó. También felicitó a los nuevos integrantes por su incorporación.

Por su parte, Mauro Vazón señaló que “detrás de cada concurso hay una necesidad concreta de la justicia y sobre todo una necesidad concreta de los justiciables”. Añadió que el Consejo es una institución de la provincia y que sus integrantes tienen la obligación de fortalecerla para quienes continúen esa tarea.