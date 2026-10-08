Frigerio entregó ambulancias y vehículos en Ibicuy y Villa Paranacito

El gobernador Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos destinados a fortalecer la atención y el traslado de pacientes en los hospitales de Ibicuy y Villa Paranacito, durante la visita que realizó a ambas localidades del sur entrerriano.

En Ibicuy, Frigerio entregó una ambulancia Citroën Jumpy de mediana complejidad, cero kilómetros, destinada al Hospital Behring. Estuvo acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. La unidad fue donada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y cuenta con tablero de oxígeno y aspiración, además de un desfibrilador externo automático (DEA), con su correspondiente tubo de oxígeno y un tubo de transporte.

En Villa Paranacito, en tanto, se incorporó un Chevrolet Spin destinado al traslado de pacientes del hospital Paranacito. El monovolumen también fue donado por la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande.

El gobernador resaltó la importancia de sumar un vehículo para traslados y la ambulancias que eran muy esperados en ambas localidades y felicitó "a todo el personal de salud, quiero agradecerles el compromiso, el trabajo que hacen todos los días en condiciones siempre difíciles, pero poniendo lo más importante que puede poner un profesional de la salud, que es el corazón y todo lo que tienen para ayudar a la gente". Frigerio también agradeció el recibimiento que tiene de la gente en cada lugar que visita. "Soy un vecino de Ibicuy y siempre me siento muy bienvenido", afirmó.

El ministro Blanzaco señaló: "Para nosotros se trata de una entrega estratégica. Al inicio de nuestra gestión relevamos las condiciones de todos los vehículos sanitarios y observamos que más de la mitad superaba los 10 años de antigüedad, por lo cual se tomó la decisión de avanzar en el reemplazo de las unidades más envejecidas. La entrega de esta unidad se enmarca en este proceso de renovación del parque automotor del Ministerio, y decimos que es una medida estratégica porque esto permite que los equipos de salud cuenten con unidades adecuadas para responder de manera oportuna ante cada traslado o emergencia".

Por su parte, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, dijo que la ambulancia es una "promesa cumplida". Y agregó: "Que hoy sea realidad tener una nueva ambulancia en nuestro pueblo tiene que ver con el trabajo conjunto que se viene llevando adelante junto al gobierno provincial, de hacer que los recursos lleguen donde tienen que llegar. Esto es una clara muestra de lo que está ocurriendo en nuestra provincia", afirmó.

Las incorporaciones se sumaron a las inversiones y mejoras realizadas en los últimos meses para fortalecer la capacidad de respuesta de ambos efectores sanitarios.

En el hospital Behring de Ibicuy, en mayo de 2025 se incorporó un moderno equipo de hematología para el laboratorio, adquirido por el Ministerio de Salud de Entre Ríos con una inversión de 9.675.750 pesos. El equipamiento permite realizar análisis de sangre fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de distintas patologías.

Además, el laboratorio procesa muestras provenientes de extracciones programadas en los efectores de Villa Paranacito, Brazo Largo, Mazaruca y Rosa Mística.

Por su parte, el hospital Paranacito incorporó en septiembre de este año equipamiento para realizar estudios de Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) y Holter cardíaco, mediante una inversión de 5 millones de pesos del Ministerio de Salud.

También se destinó una inversión de 2.757.300 pesos para la incorporación de un nuevo motor para el pontón utilizado por el hospital en el cruce por vía fluvial.

Estas acciones se sumaron a la incorporación, en noviembre de 2025, de una ambulancia de mediana complejidad con tracción 4x4 y un sillón odontológico para el Hospital Paranacito, ambos provistos también por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.