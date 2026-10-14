Estudiantes tomaron la Facultad de Trabajo Social y convocaron a la Marcha Federal Universitaria en Paraná

Los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resolvieron tomar el edificio universitario durante la noche de este miércoles, tras una asamblea en la que debatieron la situación presupuestaria de las universidades públicas. La medida se desarrolló en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15.

La decisión fue comunicada por representantes estudiantiles durante una entrevista con Elonce, en la que explicaron que la ocupación tendrá una duración inicial de una noche y estará acompañada por distintas actividades de encuentro y organización.

Judith, militante de La Mella e integrante del Frente Universitario Popular, explicó que la asamblea reunió a estudiantes para discutir las condiciones actuales de la educación superior y definir acciones de cara a la movilización.

“Nos convocamos como comunidad de la FTS a una asamblea, en principio, de cara a la quinta marcha federal universitaria que estamos convocando desde los movimientos estudiantiles y desde las comunidades académicas que defendemos la universidad pública”, expresó.

Reclamos por salarios, becas y presupuesto

Durante la entrevista, los estudiantes cuestionaron las políticas de financiamiento del Gobierno nacional y también manifestaron críticas hacia la administración provincial.

Judith sostuvo que el sector estudiantil viene reclamando desde hace más de dos años mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades y las condiciones laborales de docentes y trabajadores no docentes.

“Estamos exigiendo específicamente financiamiento para las universidades públicas, para nuestras unidades académicas, para que se puedan sostener”, señaló.

Entre los principales planteos mencionó la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los fondos destinados a investigación, formación y extensión universitaria.

“Tenemos la beca Progresar en 35.000 pesos. Eso es un nivel muy bajo en relación a la inflación que nosotros estamos atravesando”, cuestionó.

Los representantes también hicieron referencia a la Ley de Financiamiento Universitario y a una medida cautelar que, según señalaron, exige actualizar salarios, becas y partidas presupuestarias.

Una toma con vigilia y olla popular

Los estudiantes aclararon que la toma fue definida durante la asamblea y que, inicialmente, se extenderá durante toda la noche del miércoles.

“El día de hoy nosotros con los estudiantes decidimos que esta toma, esta vigilia de cara a la quinta marcha universitaria, pueda estar toda la noche”, explicó Judith.

La jornada incluirá una olla popular, actividades compartidas en el patio de la facultad y la proyección de una película.

“Vamos a estar sosteniendo una olla popular, vamos a estar compartiendo con compañeros y compañeras en el patio, vamos a pasar una película también”, detalló.

La estudiante destacó que estas actividades buscan fortalecer los vínculos entre quienes integran la comunidad universitaria.

“Es otra forma de construir comunidad dentro de la universidad pública, porque no solo nos venimos a formar acá nosotros como profesionales críticos de las ciencias sociales, sino también a poder reforzar nuestros lazos sociales”, manifestó.

Convocaron a marchar este jueves desde Plaza Primero de Mayo

La principal convocatoria de los estudiantes está prevista para este jueves 15 de octubre, a las 17, en Plaza Primero de Mayo de Paraná, desde donde se movilizarán en defensa del financiamiento de las universidades públicas.

“Tenemos que ser muchísimos en las calles defendiendo la educación superior, defendiendo el derecho a la universidad pública y también la soberanía de nuestro país”, expresó Judith.

Otra de las representantes estudiantiles sostuvo que la decisión de tomar la facultad respondió al malestar acumulado por la situación presupuestaria.

“Llegamos hasta este punto, venimos a tomar la facultad porque entendemos que ya no da para más, que el hartazgo ya llegó a todos lados”, afirmó.

Los estudiantes adelantaron que, una vez finalizada la marcha, evaluarán cómo continuar con las medidas de protesta durante la próxima semana.

“No se termina mañana en la marcha, no se termina en la discusión en el Congreso, sino que tenemos que seguir organizándonos”, concluyó Judith.

De esta manera, la Facultad de Trabajo Social se sumó a las acciones estudiantiles previas a la movilización nacional, con una toma nocturna y actividades destinadas a visibilizar los reclamos de la comunidad universitaria.