En plena toma de la FTS, estudiantes relataron cómo la crisis afecta su vida universitaria

Toma de la FTS: cómo la crisis afecta a los estudiantes.

La toma de la Facultad de Trabajo Social (FTS) en Paraná continúa como una vigilia estudiantil previa a la Marcha Federal Universitaria. La medida fue aprobada por unanimidad durante una asamblea y busca visibilizar las dificultades económicas y personales que atraviesan quienes cursan carreras universitarias.

Fátima Pesoa, estudiante de la institución, explicó a Elonce que la decisión refleja el cansancio de quienes deben combinar estudios y trabajo. Entre los principales reclamos mencionó la insuficiencia de las becas Progresar y los problemas para afrontar los gastos cotidianos.

Fátima Pesoa, estudiante de la FTS (Elonce)

La estudiante señaló que la situación excede el financiamiento universitario. "Muchos somos estudiantes que venimos de fuera de la ciudad de Paraná, que también pagamos alquileres, tenemos que comer, tenemos que estudiar y tenemos que trabajar", expresó.

Dificultades económicas y continuidad académica

Pesoa indicó que algunos estudiantes necesitan mantener más de un empleo para sostener sus estudios. También advirtió sobre el impacto de estas condiciones en la salud mental y las posibilidades de acceder a actividades recreativas, culturales y deportivas.

(Elonce)

"Hoy en día todo sale plata", sostuvo, al describir las preocupaciones vinculadas con la alimentación, el alquiler y la organización de los gastos mensuales. Según explicó, estas dificultades condicionan tanto la formación académica como la vida cotidiana.

Respecto de la jornada, confirmó que las actividades académicas y las mesas de examen se desarrollan con normalidad, pese a la toma. La vigilia continuará hasta la movilización, cuya convocatoria desde la facultad está prevista para las 16:30 horas.

(Elonce)

Convocatoria a la Marcha Federal Universitaria

Los estudiantes partirán desde la sede de Trabajo Social y se reunirán con otros participantes en la Plaza Alberdi, antes de continuar hacia el punto de concentración de la marcha.

La entrevistada destacó que la protesta busca expresar el malestar acumulado por las condiciones económicas y reclamar mayores posibilidades de permanencia en la universidad pública.